Hoe zwaar wegen diploma's door voor een topjob?...

'We kunnen niet alles checken', klinkt het bij headhunters, na de rel rond het cv van Proximus-topman Guillaume Boutin.

Hoe zwaar wegen diploma’s nog door bij het invullen van een hoge managementjob? De headhunter Odgers Berndtson checkt de diploma’s en cv’s van drie tot acht mensen, de shortlist die overblijft na een traject van maanden waarbij tot 200 mensen worden gewikt en gewogen. ‘In dat stadium checken we alles’, zegt Marc De Braekeleer, managing partner bij Odgers Berndtson.

‘We vergelijken het cv met LinkedIn. We praten met referenties. Soms vragen we bij universiteiten en hogescholen een kopie van het diploma. Want soms zijn diploma’s verloren gegaan, of erger nog, worden ze nagemaakt. Er is ook een verschil tussen een attest, dat getuigt van x aantal uren les volgen, en een diploma, dat bewijst dat je geslaagd bent in het bijhorende examen. In Frankrijk is het algemeen gangbaar dat diploma’s rechtstreeks bij de universiteiten worden gecheckt.’

Toch weegt het diploma bij headhuntersbureaus niet zo zwaar door. ‘Wij checken niet alle diploma’s’, zegt Wout Van Impe, van Mercuri Urval. ‘We vragen wel een document op erewoord te ondertekenen waarin de betrokkenen verklaren dat alle data die ze geven juist zijn.’

‘Diploma’s zeggen onrechtstreeks veel over bepaalde hogere vaardigheden. Is de kandidaat in staat op een hoog niveau abstract te denken of problemen op te lossen?’, aldus De Braekeleer.

Van Impe: ‘De waarde van een MBA-diploma is relatief - en voor veel bedrijven eerder een mooi extraatje. Het diploma kan bij de ene businessschool hoger aangeschreven staan dan bij de andere. Een diploma van een programma bij INSEAD, een Europese topschool, dat volgens het aantal studiepunten net geen MBA is, kan meer waarde hebben dan een volwaardige MBA bij een andere school.’

Headhunters benaderen tot 200 personen > Als een bedrijf een headhunter contacteert voor de invulling van een topjob volgt een intakegesprek, meestal met de voorzitter van de raad van bestuur. Ze bespreken welk profiel gezocht wordt en welke vaardigheden de kandidaat moet hebben. > Als de klant de ‘candidate brief’ heeft ondertekend, begint de headhunter echt. In een longlist worden 70 tot 200 personen geselecteerd op basis van hun ervaring en behaalde resultaten. Voor vacatures die niet confidentieel zijn, schakelen headhunters de media in. Moet alles discreet blijven, dan vallen ze terug op hun databanken en netwerk. > Alle mensen in de longlist worden gebeld of gemaild. > Zijn ze geïnteresseerd, dan worden ze uitgenodigd voor een gesprek van twee uur. Daarna blijven meestal 20 tot 25 kandidaten over. Die worden opnieuw geïnterviewd tot een shortlist van drie tot zeven kandidaten overblijft. > Pas dan worden cv’s en diploma’s gecheckt en tests en assessments op de kandidaten losgelaten. En volgt een eerste gesprek met de klant.

‘Een MBA is op zich ook geen garantie op succes’, zegt Van Impe. ‘Er zijn gevallen genoeg waarbij de keuze viel op een kandidaat zonder MBA en niet op iemand met een MBA.’

‘Liegen over een diploma is wel absoluut problematisch. Dat zegt iets over de persoonlijkheid van een kandidaat. Geen enkel bedrijf wil een leugenaar aanwerven.’

Het zit in de aard van de mens soms de waarheid te verdraaien, zegt De Braekeleer. ‘Cv’s worden in de loop van een carrière lichtjes opgesmukt, tot ze na 30 jaar plots echt leugens bevatten. Zo kon een verpleger 20 jaar als dokter in een ziekenhuis werken zonder dat men iets doorhad.’