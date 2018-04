ING-topman is CEO die zijn geld meest waard is

Topman Ralph Hamers van ING is in de club van Bel20-bedrijven de CEO die zijn salaris het meest waard is, blijkt uit een rangschikking die De Tijd maakte.

Met een globale vergoeding van 6, 7 miljoen euro was de Braziliaan Carlos Brito van biergroep AB InBev in 2017 de best betaalde CEO van de twintig beursgenoteerde bedrijven in de BEL20-index van de Brusselse beurs.

De karigst vergoede topman was Jean-Eduouard Carbonnelle van vastgoedgroep Cofinimmo. Hij verdiende 647.667 euro. Cofinimmo was deze week het laatste BEL20-bedrijf dat zijn jaarverslag over 2017 publiceerde, met daarin het remuneratieverslag.

De Tijd ging na hoe de vergoedingen van de toplui zich verhouden tot de beurswaarde van het bedrijf dat ze leiden, de activa ervan, de in 2017 gerealiseerde winst en het aantal medewerkers.

De hoogste score behaalt Ralph Hamers, van de Nederlandse financiële groep ING. Hij is, in de groep van BEL-20 bedrijven, de CEO die zijn geld het meest waard is. Carlos Brito komt op de tweede plek.

Een voorstel van het bestuur van ING om de vergoeding van Hamers met een miljoen euro op te trekken lokte eerder dit jaar in Nederland veel publieke en politieke verontwaardiging uit. Het bestuur besliste daarom het voorstel in te trekken.