‘Iedereen probeert een invitatie voor Waregem Koerse te versieren’

Meer nog dan een paardenhoogmis is Waregem Koerse hét netwerkevent voor ondernemend Vlaanderen. Na een geschrapte corona-editie is de goesting groot, al zal het met minder volk zijn. ‘Dit is de eerste schooldag voor CEO’s.’

Elke eerste dinsdag na de laatste zondag van augustus ziet Waregem zijn inwoneraantal voor één namiddag verdubbelen. In onverdachte tijden lokte de jaarlijkse paardenhoogmis Waregem Koerse makkelijk 40.000 bezoekers van diverse pluimage - ondernemers, financiers, politici, paardenliefhebbers én de modale streekgenoot die wel van een feestje houdt - naar de hippodroom in het hart van de stad.

Tot vorig jaar. Door corona was de Koninklijke Waregemse Koersvereniging genoodzaakt het evenement - dat al sinds 1847 plaatsvindt - af te blazen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog trotseerde geen enkel paard de befaamde Gaverbeek die over het terrein kronkelt. ‘Een harde maar logische beslissing’, blikt Bram Vandewalle terug. De 40-jarige Kortrijkzaan is gepokt en gemazeld in de internationale jumpingwereld en werd in 2019 CEO van het evenement.

De essentie Dinsdag blazen paardenliefhebbers, vooraanstaande politici en de fine fleur van het bedrijfsleven verzamelen op de jaarlijkse West-Vlaamse hippische hoogmis.

Waregem Koerse staat bekend als hét netwerkevenement bij uitstek. Veel bedrijven nodigen hun halve klantenbestand uit om de paardenrennen te volgen, al dan niet in een viptent.

Na de geschrapte editie van 2020 is de drang om te netwerken groot, zeggen Waregem Koerse-fans van het eerste uur.

Vandewalle en zijn raad van bestuur bewogen hemel en aarde om het paarden- event te laten doorgaan. ‘Er lag zelfs even een piste op tafel om het event één dag op te schuiven naar 1 september, in de hoop dat het Overlegcomité groen licht zou geven voor verregaande versoepelingen. Gelukkig bleek dat niet nodig, want dan hadden we aan het DNA van Waregem Koerse moeten raken’, zegt vipverantwoordelijke Paul Vandenbosch.

De coronaproof editie nu dinsdag wordt er eentje op lagere capaciteit, met maximaal 25.000 bezoekers en 3.500 vips, in plaats van de gewoonlijke 6.000. ‘Alle arrangementen zijn volgeboekt’, zegt Vandenbosch. ‘Het enthousiasme was overweldigend. De eerste bedrijven zegden al in januari toe, toen we nog niet eens wisten of en in welke vorm Waregem Koerse kon doorgaan.’

Schermvullende weergave De nieuwe clubhouses. ©Wouter Van Vooren

De genodigden verspreiden zich dinsdagnamiddag over verschillende loges in Hippologgia - de vaste, centrale tribune - en de Gaverbeek Guesttent, een imposant opbouwcomplex van twee etages. Nieuw zijn de clubhouses, gepersonaliseerde en afgescheiden viptentjes waarin hoogstens 60 genodigden de paarden zien voorbijkomen. Voor zo’n tentje telt een bedrijfsleider 300 euro per persoon neer, en dat is een van de goedkoopste formules.

Baron

‘Natuurlijk wordt dit geen winstgevende editie’, stelt baron Philippe Casier, die meer dan tien jaar geleden de titel van voorzitter van de koersmaatschappij erfde van zijn vader Jean. ‘Het publiek is goed voor een derde van de inkomsten, de viparrangementen nog een derde en de weddenschappen het overige deel. Met minder publiek, minder vips en minder transacties kunt u de rekensom maken. Om nog maar te zwijgen van de extra corona-uitgaven, zoals de tentjes die u ziet.’

We spreken de baron in de schaduw van de in 2017 gebouwde tribune, de oorzaak van de deplorabele financiële toestand. De Koninklijke Waregemse Koersvereniging leed vorig jaar een nettoverlies van een half miljoen euro en torst 1,4 miljoen euro aan schulden. De tribune van vier verdiepingen omvat feestzalen, een bescheiden oorlogsmuseum en een luxerestaurant. Niet bepaald zaken waar je in coronatijden veel geld aan kon verdienen. ‘Dat klopt, maar de koersmaatschappij heeft reserves en kan dit dragen. Er zijn veel mensen die het de afgelopen tijd veel moeilijker hebben gehad dan wij.’

Schermvullende weergave De tribune die de Koninklijke Waregemse Koersvereniging in 2017 liet bouwen, door... Willy Naessens Industriebouw. ©Wouter Van Vooren

Toch werd er beknibbeld. De tijdelijke viptent telt geen drie maar slechts een verdieping en het mes werd gezet in het prijzengeld. ‘Alle koersmaatschappijen hebben het financieel lastig. Ik benijd onze Franse collega’s, die een deel van de lucratieve weddenschappen mogen afromen omdat ze de paardenrennen organiseren. In ons land niks daarvan. De Wetstraat komt hier met plezier feesten, maar op een wijziging van de wet moeten we niet rekenen.’

Het woord is eruit: politici als Alexander De Croo en pater familias Herman, Vlaams minister van Economie Hilde Crevits of ex-minister Johan Van Overtveldt vonden de weg naar Waregem om te verbroederen met ondernemers. Onder meer de top- investeerder Filip Balcaen en House of HR-oprichtster Conny Vandendriessche zijn trouwe aanwezigen, net als Fernand Huts. De topman van Katoen Natie gaat er prat op geen enkele editie over te slaan.

Maar wat zet de fine fleur van het bedrijfsleven ertoe aan haar halve klanten- bestand uit te nodigen naar Waregem? Hen opgekleed - vroeger in het obligate kostuum, nu volstaat casual chic - in een shuttlebusje te duwen naar de Gaverbeek- hippodroom. Om er vervolgens champagne te nippen in een opgesmukte tent, met de overspannen stem van de renbaancommentator en de voorbijrazende koersen als achtergrondgeluid. Dat het gezelschap tijdens de namiddag paard noch ruiter in levende lijve zag, vormt zelfs geen bezwaar.

Gokje wagen

Vandenbosch monkelt. ‘Je moet Waregem Koerse zien als de eerste schooldag voor CEO’s. Een belofte hier, een wederdienstje daar. Na de zomer trekt het bedrijfsleven zich weer op gang op Waregem Koerse. Nu we bijna twee coronajaren achter de rug hebben, zal dat zeker het geval zijn. Het gaat bruisen dinsdag.’

Na de zomer trekt het bedrijfsleven zich weer op gang op Waregem Koerse. Het gaat bruisen dinsdag. Paul Vandenbosch Vipverantwoordelijke Waregem Koerse

Ook Paul Renson, de topman van het gelijknamige Waregemse bedrijf, kijkt uit naar een dag vol paardenambiance. De specialist in ventilatie en zonnewering verwelkomt een honderdtal genodigden van alle socialewoningbouwmaatschappijen in ons land voor een barbecue op een afgeschermd domein in de stad, waarna het gezelschap naar ‘het koerseplein’ trekt. ‘We kiezen voor tribuneplaatsen pal aan de finish. Zo kunnen we de spanning van de races het best ervaren. Met een korte presentatie over de weddenschappen moedigen we onze klanten zelfs aan een gokje te wagen.’

Toch kan de zakenman in Renson niet verhullen dat het bovenal een netwerkdag is. ‘De dynamiek in Waregem valt bijna niet uit te leggen. Iedereen met een beetje aanzien is er. Het gaat om het opbouwen en behouden van vertrouwensrelaties, met informele babbels. Je maakt kennis met nieuwe mensen, wat altijd van pas kan komen. Als je elkaar al een beetje kent, krijg je makkelijker iets gedaan. Netwerken heeft soms een negatieve bijklank, maar het gaat echt om elkaar helpen. Jaloezie? Dat bestaat niet in onze regio.’

‘Waregem Koerse is de lastigste dag van mijn werkjaar’, zegt Willy Naessens, terwijl hij de opbouw van zijn vipdorp gadeslaat. Al voor de twintigste keer ontvangt de flamboyante industriebouwer, zwembadkoning én paardenfreak 800 genodigden op het middenplein van de hippodroom. ‘Het enige evenement waarvoor ik amper uitnodigingen moet sturen. Integendeel: mensen proberen langs alle mogelijke wegen een invitatie te versieren. Vanaf dit weekend rinkelt mijn gsm onophoudelijk. Maar het heeft geen zin.’

In principe zijn alleen bedrijfsleiders welkom, net als enkele burgemeesters uit de streek en een rist parlementsleden. Ook vijf excellenties van de diverse regeringen in ons land hebben hun komst toegezegd. ‘Voor mij is het belangrijk dat de onder- nemers hun partner meebrengen. Als je zaken wil doen, moet je de vrouwen soigneren, heb ik geleerd. Veel middenstanders gaan af op het oordeel van hun echtgenote. Je mag dat niet onderschatten.’

Als je zaken wil doen, moet je de vrouwen soigneren, heb ik geleerd. Veel middenstanders gaan af op het oordeel van hun echtgenote. Willy Naessens Zwembadbouwer

Op aangeven van zijn marketingverantwoordelijke dist Naessens een anekdote op. ‘Met een koppel klanten gingen we met de koets rijden in Frankrijk. Gezellige dag, hier en daar een stop voor een hapje en een drankje. De rit zit erop. Iedereen stapt uit, behalve de madam van die bedrijfs- leider. ‘Nee, ik blijf zitten. Eerst moet je beloven dat je gaat kopen bij Willy’, roept ze naar haar vent. Er was al wat drank gevloeid, maar het zegt alles’, grinnikt Naessens, die net buiten Waregem woont.

Hat Trophy

Het verklaart waarom Naessens elk jaar de befaamde Hat Trophy organiseert. Een anonieme jury pikt 20 vrouwen met een hoed uit het feestgedruis, waarna de gelukkigen meedingen naar de eretitel. De winnares gaat traditioneel naar huis met een speciaal ontworpen juweel van ettelijke duizenden euro’s. ‘Dit jaar doen we een specialleke. We geven een Mini Cooper weg aan de vrouw met de mooiste hoed.’ Voor de andere eredames liggen een halsketting en enkele reisbonnen te wachten. En na de koersen komt zanger Bart Kaëll het avondlijk vertier verzorgen.

Schermvullende weergave Willy Naessens. ©Wouter Van Vooren

Wie de kans krijgt in het Willy Naessens-dorp te flaneren, zal de bouwondernemer zelf aan de toog aantreffen. Daar laat hij de klanten tot zich komen, als ware het op audiëntie. ‘Een beetje wel, ja. Iedereen wil een babbeltje slaan die dag. Het is de enige gelegenheid van het jaar voor veel klanten om mij nog eens te zien. We zijn een beetje te groot geworden.’ Niet verwonderlijk, als je weet dat Willy Naessens Industriebouw alleen al in België 250 gebouwen per jaar neerpoot.