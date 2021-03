‘Ik ben een kleine zelfstandige, geen callcenter hè’

David De Cubber, de zaakvoerder van kapsalon Bizar in Gent. 'Ik had het de voorbije 20 jaar nooit zo zwaar.'

‘Ik ben bang dat we voor maanden vertrokken zijn.’ Een kapper en enkele andere kleine zelfstandigen luchten hun hart over de aangekondigde verstrengingen. ‘Grote ondernemingen hebben misschien middelen om een afsprakensysteem te organiseren, wij niet.’

‘Wat ik voel, nu we weer minstens vier weken de deuren moeten sluiten? Stress, vooral. Ik heb het de voorbije 20 jaar nooit eerder zo zwaar gehad.’ David De Cubber zucht diep terwijl hij een sigaret rolt in de keuken achteraan in zijn kapsalon Bizar, in hartje Gent.

De Cubber, die zes mensen in dienst heeft, heeft nog maar net vijf weken geleden weer zijn deuren mogen openen. ‘Toen werd nochtans duidelijk gezegd dat het voor lange tijd was en dat geen jojobeslissingen genomen zouden worden over de kappers. Ik had ergens wel een nieuwe sluiting verwacht, maar dan in september of oktober. Niet nu al.’

Vorig jaar moest De Cubber al noodgedwongen vijf maanden de deur op slot houden. ‘Ik heb minstens 35 procent minder omzet gedraaid en zit nu al door mijn financiële reserves heen. Vaste kosten, zoals leningen, water en elektriciteit, blijven doorlopen.’

Ik zit al door mijn financiële reserves heen. David De Cubber Zaakvoerder kapsalon Bizar in Gent

Het valt De Cubber zwaar dat niet voor een korte, volledige lockdown is gekozen. ‘Ik had veel liever de korte pijn voor iedereen gehad. Bovendien mogen de niet-essentiële winkels openblijven, weliswaar door op afspraak te werken. Waarom kon men deze keer niet eens de omgekeerde keuze maken, zodat de kappers wél mochten openblijven?’

De zaakvoerder van Bizar benadrukt dat hij er alles aan gedaan heeft om de voorbije weken veilig te kunnen heropenen. ‘We hebben twee kappersstoelen in de kelder gezet, zodat er minstens twee meter afstand is tussen de klanten. We houden ons aan één klant per tien vierkante meter en laten nooit meer dan acht mensen tegelijk binnen.’

‘Na elke knipbeurt ontsmetten we alle scharen, borstels en kammen. En ik heb geïnvesteerd in bioafbreekbare wegwerphanddoeken en -kapmantels, die we na elke knipbeurt weggooien. Zo’n pakketje kapmantels kost me 250 euro.’

Op de toonbank aan de ingang valt een collectebus op, met het opschrift ‘vrijwillige coronabijdrage’. ‘We hebben, in tegenstelling tot andere kappers, onze prijzen sinds de recente heropening nog niet verhoogd. Maar binnenkort kunnen we niet anders, als we weer open mogen.’

De Cubber betwijfelt of de besmettingscijfers met het huidige pakket aan maatregelen een duik zullen nemen. ‘Ik ben vooral bang dat het deze keer niet bij vier weken blijft, maar dat we opnieuw vertrokken zijn voor een verplichte sluiting van een paar maanden.’

Dubbel gevoel

Schermvullende weergave Jeroen Lemaitre, zaakvoerder van het Leuvense Animaux Spéciaux.

‘Ik heb een dubbel gevoel bij de aangekondigde verstrengingen’, zegt Jeroen Lemaitre. Hij is de zaakvoerder van het Leuvense Animaux Spéciaux, een speciaalzaak in opgezette dieren, insecten, bijzondere planten en andere curiosa, die hij zes jaar geleden oprichtte. ‘Enerzijds begrijp ik dat er iets moet gebeuren, omdat de coronacijfers naar beneden moeten. Anderzijds moeten de ondernemingen kunnen blijven draaien en zijn wij maar een kleine zaak, met drie werknemers.’

Ik ben echt op. Jeroen Lemaitre Zaakvoerder Animaux Spéciaux in Leuven

‘Er wordt nu verwacht dat we ook nog eens telefoontjes opnemen van klanten om afspraken te maken, maar wij zijn wel geen callcenter hè. We hebben al twee keer de deuren moeten sluiten. (diepe zucht) Ik ben echt op. Ik heb hard, hard gewerkt. Ik moet mijn personeel ook kunnen blijven betalen.’

Tijdens de coronacrisis trok Lemaitre met zijn webshop wel met succes voluit de digitale kaart. ‘Vele klanten bestellen online en wij mailen hen de dag door waarop ze hun aankoop kunnen ophalen, ofwel leveren we aan huis. Dankzij onze webshop draaiden we vorig jaar 40 procent meer omzet en werken we ook veel efficiënter. We kregen duizenden onlinebestellingen.’

Toch is er bij Lemaitre bitter weinig animo om een digitaal afsprakensysteem in te voeren. ‘Grote ondernemingen hebben misschien de middelen om dat allemaal snel te organiseren, maar wij niet. Ik moet diep nadenken hoe we dat gaan aanpakken. Misschien zetten we wel een tafel buiten waar klanten hun bestelling kunnen ophalen. Allicht moeten we hen nu een specifiek afhaaluur voorstellen en telkens tien minuten tussen de klanten laten.’

Geluk bij een ongeluk

Schermvullende weergave Patricia De Roose van kledingzaak Scipio. ©Wouter Van Vooren

Op de Vogelmarkt, in hartje Gent, runt Patricia De Roose al 32 jaar Scipio, haar kledingzaak voor vrouwen. Sinds de eerste lockdown runt ze die in haar eentje. ‘Mijn enige werknemer, een verkoopster, zit sindsdien thuis op tijdelijke werkloosheid. Een geluk bij een ongeluk. Bovendien is mijn lening bijna afbetaald.’

Een webwinkel heeft ze niet. ‘Dat is te duur voor een zaak als de mijne.’ De Roose schat dat sommige vaste klanten de komende weken wel zullen bellen voor een afspraak, maar vreest dat velen niet naar haar winkel zullen komen.

Veel klanten zullen wachten met aankopen. Patricia De Roose Zaakvoerder kledingwinkel Scipio in Gent

‘Ze zullen wachten. Nu heb ik ook veel passanten die binnenspringen. Dergelijk cliënteel heb je veel minder met een afsprakensysteem. Dat is erg vervelend omdat maart en april belangrijke maanden zijn voor de verkoop.’

Bij Laurence Sergeant, de zaakvoerder van de Gentse mannenkledingzaak Galleria Laurenzo, klinkt vooral opluchting. ‘Ik ben heel blij dat we open mogen blijven. We hadden een volledige lockdown verwacht’, zegt Sergeant, wiens zus even verderop in de straat vrouwenkleding verkoopt in een gelijknamige winkel.

‘Voor ons verandert er niet veel.’ Sergeant wijst naar een dik, zwart koord aan de ingang. ‘We zijn sowieso al erg streng. Als er nu vier mensen binnen zijn, haken we dat koord vast tot ze weer buiten zijn. Nu zullen we dat per twee shoppers doen. Met een online afsprakensysteem gaan we voorlopig niet werken. We hebben al een terras voor de deur voor de wachtende klanten.’