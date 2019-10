‘In China is de chrysant een feestbloem'

Bijna een op de twee bolchrysanten ter wereld komt uit een West-Vlaams laboratorium. Het familiebedrijf Gediflora verkoopt elk jaar 80 miljoen stekjes en maakt nu ook de sprong naar China. ‘Alleen bij ons heeft de chrysant nog het imago van een kerkhofbloem.’

‘Spring er maar in’, zegt Elien Pieters (35), de CEO van Gediflora. Sleutel in het stopcontact en weg zijn we, voor een toer langs de immense chrysantenvelden van de plantenveredelaar. Verspreid over 3 hectare velden onder glas en 14 hectare proef- en productievelden staan hier in West-Vlaanderen tienduizenden rassen te groeien en te bloeien.

‘Elk jaar zaaien we zo’n 40.000 nieuwigheden uit. Die doorlopen jarenlange tests, gemiddeld zeven jaar. Het is een lange afvallingskoers. Slechts vijf per jaar halen de brochure’, zegt Pieters als we door de lange chrysantenrijen lopen.

‘Kijk, deze plant is te plat. Niet interessant. Deze heeft een mooie bloem, maar is te klein.’ En zo gaat ze nog even door. Tal van factoren spelen een rol. Resistent tegen ziektes, weer en wind? Blijven de bladeren groen tijdens de bloei? Neemt de plant zijn bolvorm weer aan na transport in een strakke verpakking?

Gediflora Opgericht > in 1952 door Georges Pieters. Omzet (2018) > 12 miljoen euro. Brutomarge > ruim 5 miljoen euro. Andere geconsolideerde cijfers zijn niet beschikbaar. Werknemers > 40.

Bij de planten die naar de volgende testronde mogen, staat een geel naambordje in de grond. Ponti Yellow, lees ik. En nog: Nazimi, Pobo, Tekoko. ‘Aan elke naam zit een verhaal vast. Mijn vader zocht zijn inspiratie bij racepaarden, ik bijvoorbeeld in een wijntje dat ik lekker vind. Of daar, Baoli, een leuk restaurant in Cannes’, zegt ze. ‘En Anaba, een Chinees restaurant.’

Gedfilora is het absolute nummer één in zijn niche. Het levert jaarlijks 80 miljoen stekjes van bolchrysanten, goed voor 70 procent marktaandeel in Europa en 45 procent wereldwijd. En dat dikt verder aan.

Nobelheid

De West-Vlamingen hebben dit jaar hun eerste stappen op de Chinese markt gezet. Een half miljoen stekjes zijn er geleverd aan een lokale kweker. ‘Het is dus nog maar het prille begin’, zegt Pieters. ‘Over vijf jaar moet 10 miljoen stekjes mogelijk zijn. Dat is toch onze ambitie.’

Gediflora surft in China mee op de populariteit van chrysanten. ‘Chrysanten vinden ze daar goddelijk’, zegt Pieters. In Azië is die plant het ultieme symbool van geluk en gezondheid, in China komt daar ook nobelheid bij. De chrysant speelt dan ook een grote rol op evenementen zoals het Chinese nieuwjaar of de nationale feestdag op 1 oktober. De overheid spaart dan geld noch moeite om parken en publieke plaatsen te decoreren met bloemen. ‘De chrysant is daar een feestbloem, maar enkel rode en gele, de kleuren van de vlag. Met een andere kleur moet je niet afkomen. Voor alle duidelijkheid, er zijn veel chrysantensoorten. Wij doen enkel de bolchrysanten en zien dat die daar in opmars zijn.’

Schermvullende weergave Ellen Pieters, de CEO van Gediflora. ©Emy Elleboog

In China ligt voor Gediflora een enorme markt te wachten. ‘We weten dat al langer, maar ik had wat schrik. Je stuurt tenslotte je knowhow naar daar. We hebben het daarom stap per stap aangepakt en vijf jaar gezocht naar de juiste partner. Bovendien is de wetgeving er meer sluitend geworden, en is er door de oprukkende middenklasse meer potentieel. We denken dat nu het momentum is om er volop voor te gaan.’

Elien Pieters vertegenwoordigt de derde generatie van het familiebedrijf. ‘Mijn grootvader kweekte destijds tomaten en sla, en nam er op een bepaald moment chrysanten bij. Een interessante tussenteelt.’

Terrasplant

Van kweker evolueerde Gediflora in de loop der jaren tot veredelaar. ‘In 2006 ben ik hier begonnen, recht van de schoolbanken. Maar voorbestemd om het bedrijf te leiden? Nee, dat niet. Chrysanten hadden me nooit echt geïnteresseerd’, zegt Pieters. ‘Maar op een dag zei mijn vader: ik heb wel iets voor u, denk ik. Een verkopersfunctie in Duitsland. Ik mocht op sollicatiegesprek. Akward tot en met’, lacht ze. ‘Ik wist wel van aan de keukentafel dat het bedrijf goed bezig was, maar toen mijn vader de wereldkaart openvouwde met alle activiteiten en vertelde over waar het allemaal om draaide, was ik blown away.’

In 2013 nam Pieters de leiding van het bedrijf over. Ze was toen amper 29. ‘Veel te jong’, blikt ze terug. Maar ze had geen keuze. Haar vader had bij een fietsongeval een zwaar hersenletsel opgelopen. ‘Hij is nooit meer helemaal de oude geworden. We hebben even de verkoop van het bedrijf overwogen, tot ik heb gezegd: het lukt ons wel.’

‘Gediflora zit dit jaar op koers om zo’n 13 miljoen euro omzet te halen. ‘We groeien gemiddeld 3 procent per jaar. Dat is niet spectaculair, maar we zijn er tevreden mee. Dat is toch mooi in een stabiele markt’, zegt Pieters.

De reden voor ons succes? Focus. Andere bedrijven zijn op vele fronten actief. Wij hebben maar één kaart getrokken, die van de bolchrysant. Elien Pieters CEO van Gediflora

In België loopt de chrysantenteelt en -verkoop zelfs terug. De bolchrysant is hier de kerkhofplant bij uitstek, voor Allerheiligen. ‘Maar hoeveel mensen krijgen nog een graf? Je ziet steeds meer urnes of gedenkplaatjes op een muur. Daar is geen plaats meer voor een chrysant. En twintigers en dertigers, gaan die nog naar het kerkhof? Dat betekent niet dat er geen kansen zijn voor ons. We proberen het imago te veranderen van kerkhofbloem tot een leuke plant voor op je terras of om cadeau te doen. Maar het gaat langzaam.’

Gelukkig rijst dat ‘probleem van 1 november’ enkel in landen als België, Frankrijk, Italië en Polen. In de VS staat de tuinafdeling van Walmart nu al vol chrysanten. Niemand vraagt zich daar af of de timing wel klopt. In Denemarken en Zweden piekt de verkoop in augustus, en is de chrysant populair als terrasplant, met vooral roze en paarse tinten. ‘Als je daar in oktober een chrysant zoekt, zal je die niet vinden.’