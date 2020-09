‘In elk bedrijf heb je eikels die hun collega’s een dolk in de rug steken’

Terwijl onze tv-zenders de voorbije maanden druk sleutelden aan de ‘Vlaamse Netflix’ Streamz schreef de CEO van het echte Netflix, Reed Hastings, een boek. Een gesprek over overbodige controleprocedures en de kracht van improviseren. ‘Emotie is een betere leermeester dan feiten.’

Reed Hastings (59) richtte in 1997 een postorderbedrijf op voor de verhuur van dvd’s. Ruim twintig jaar later kijkt de hele wereld naar zijn streamingplatform Netflix. ‘Geld is nooit mijn drijfveer geweest. Ik wil verhalen vertellen.’

De Amerikaan zit thuis in Santa Cruz, Californië, in de oude kamer van zijn zoon als we hem via Google Hangouts spreken. Hij heeft net zijn boek ‘No Rules Rules’ gelanceerd over de bedrijfscultuur van Netflix. Daar zou hij live in Europa over komen praten, totdat Covid-19 roet in het eten gooide.

Hastings, van huis uit wiskundige en computerwetenschapper, vindt de online meeting handig, maar hij spreekt liever ‘face to face’ af. Een opmerkelijke uitspraak voor iemand die met zijn online entertainmentbedrijf tot de grootsten ter wereld behoort. Netflix is actief in 190 landen en telt 193 miljoen abonnees.

Daar heeft het bedrijf ruim twintig jaar over gedaan. Aanvankelijk door via de website een beperkt assortiment films en series te streamen die je kon bekijken wanneer je wilde. In plaats van een aflevering per week, zoals tot die tijd gangbaar was, dropte Netflix in een keer een heel seizoen en leerden wij bingen. Vervolgens ging het eigen films en series produceren. Zoals ‘House of Cards’, ‘Orange is the New Black’ en de film ‘Roma’, waarvoor Netflix vorig jaar een Oscar voor de beste buitenlandse film in de wacht sleepte.

Een traditioneel bedrijf is als een orkest. Het maakt mooie muziek. Wij bij Netflix improviseren, we zijn creatief, soms chaotisch en dissonant. Reed Hastings CEO Netflix

Intussen is een serieuze concurrentieslag aan de gang. Van Amazon Prime Video tot Disney, Apple TV+, HBO Max en vanaf 14 september in Vlaanderen ook Streamz. Allemaal doen ze hun best om elkaar abonnees af te snoepen. Hastings zegt er zenuwachtig van te worden. ‘Tegelijkertijd is het opwindend. Zie het als een basketbalwedstrijd. Die wil je heel goed en mooi spelen, maar eigenlijk wil je vooral winnen.’

Knappe koppen

Over het hoe en waarom Netflix succesvol is, hebben knappe koppen zich al het hoofd gebroken. Volgens Hastings is het succes te danken aan de bedrijfsvoering. Of eerder het gebrek eraan. Want hij is geen traditionele CEO die achter een bureau zijn beleid voert en zijn medewerkers controleert.

In zijn boek ‘No Rules Rules’ vertelt Hastings dat de kern van zijn succes juist het loslaten van medewerkers is. ‘Bij de meeste bedrijven zijn er beleids- en controleprocedures voor medewerkers die slordig, onprofessioneel of onverantwoordelijk gedrag vertonen. Maar als je die mensen wegstuurt of niet binnenlaat, heb je dergelijke regels niet nodig’, schrijft hij. Door een organisatie op te bouwen met louter toptalent, en innovatie boven efficiëntie te stellen, heb je volgens Hastings geen controle nodig.

Ik heb veel ideeën. Het merendeel is stom. Maar soms zit er een goed tussen en dan prijs ik mezelf gelukkig. Reed Hastings CEO Netflix

Nog een uitspraak: ‘Als je een cultuur van openhartigheid in je team wilt stimuleren, moet je je ontdoen van eikels. Eikels kunnen je organisatie van binnenuit verscheuren. En dat doen ze het liefst door hun collega’s een dolk in de rug te steken.’ Hastings lacht als we de zin voorlezen. ‘Herkenbaar, hè? In elk bedrijf heb je eikels.’

U schrijft dat controleprocedures zo fundamenteel zijn geworden, dat mensen die binnen de lijntjes kleuren hogerop komen, terwijl creatieve buitenbeentjes zich verstikt voelen en vertrekken. Was u zelf een buitenbeetje?

Reed Hastings: ‘Uiteraard. Ik studeerde een paar maanden in Groot-Brittannië, dat is voor een Amerikaan al heel wat. Drie jaar gaf ik als vrijwilliger onder meer wiskunde in Swaziland. Daar was ik absoluut een outsider. Die ervaring leerde me dat ik mijn grenzen moest oprekken zodat ik me overal kon redden.’

Tegenwoordig bent u een insider. Hoe bevalt dat?

Hastings: (glimlacht) ‘Tja, een insider, de nieuwe elite, geef het een naam. Realistisch gezien ben ik nog altijd een outsider.’

Daarmee doelt hij op de gevestigde Hollywoodbonzen die jarenlang de touwtjes in de entertainmentindustrie in handen hadden. ‘Ik wilde een groot entertainmentbedrijf worden. Ik had nooit de ambitie om in de voetsporen te treden van een studio als MGM of Universal. Zij opereerden altijd vanuit Californië, wij vanuit de wereld. Zij zijn goed in verhalen vertellen, wij leren van ze en worden daar ook beter in.’

Zo goed dat Netflix een werkwoord is geworden. Wie tegen vrienden zegt een avondje te gaan netflixen, hoeft verder niets uit te leggen. Het afgelopen half jaar werd het werkwoord fors gebezigd. Hastings: ‘Dat zorgmedewerkers wereldwijd opriepen ‘blijf thuis en kijk Netflix’, was wel een moment ja. Onze dienst heeft abonnees die in quarantaine zaten door een lastige tijd geholpen.’ Zelf kijkt hij deels uit plezier en deels professioneel. ‘Ik moet inhoudelijk weten waar een film of serie over gaat.’

Dat zorgmedewerkers wereldwijd opriepen ‘blijf thuis en kijk Netflix’, was wel een moment ja. Reed Hastings CEO Netflix

Het streamen heeft Hastings en het bedrijf geen windeieren gelegd. Zijn vermogen wordt door Forbes geschat op 4,8 miljard euro. Netflix heeft een beurswaarde van 230 miljard dollar.

Hoe belangrijk is geld?

Hastings: ‘Toen we twintig jaar geleden naar de beurs gingen, kostte een aandeel 1 dollar. Nu meer dan 500. Ik ben blij met die stijging. Maar geld is een meetinstrument, geen doel. Mijn drijfveer is verhalen uit de hele wereld te delen. Van Polen en Japan tot Hollywood en Mexico. Ik hou van verschillende culturen en de verhalen die ze met zich meebrengen. Hoe meer andere verhalen we horen, hoe beter we elkaar kunnen begrijpen. Niet alleen tolereren, maar omarmen. Emotie is een betere leermeester dan feiten.’

Netflix groeit nog elke dag. Hoe overziet u de zaken?

Hastings: ‘Door te inspireren, verantwoordelijkheden bij alle medewerkers zelf te leggen in plaats van te managen. Als je een hiërarchische organisatie leidt, wil je elk persbericht controleren. Elk script bekijken. Dan is de grootte van je bedrijf een uitdaging.’

U vergelijkt uw bedrijfsvoering met jazz. Wat heeft jazz met ondernemen te maken?

Hastings: ‘Bij jazz draait het om improviseren. Je speelt met anderen die je vreest. Dus beweeg je creatief mee. Bij een orkest volg je de dirigent, die iedereen in het gareel houdt. Een traditioneel bedrijf is als een orkest, het maakt mooie muziek. Wij improviseren, zijn creatief, soms chaotisch en dissonant.’

Hij zegt niet over creatieve vaardigheden te beschikken. ‘Ik ben niet artistiek. Ik zou een betere kok willen zijn, maar eigenlijk ben ik vooral geschikt als CEO.’ In zijn vrije tijd gaat hij wandelen, alleen of met een paar vrienden. ‘Dan ontstaan de ideeën. En onder de douche, dan stroom ik over. En als ik mazzel heb, slaagt er eens wat.’

Niet alles wat hij bedenkt, wordt een succes. Zo vertelt hij dat hij op de universiteit een voetmuis had bedacht. ‘Ik redeneerde dat je sneller bent als je je handen op je toetsenbord kunt houden en met je voet de muis kunt besturen. Ik vond het een even goed idee als Netflix. Maar vloeren zijn vies en na een half uur is je been verkrampt, omdat het niet de verfijnde motoriek heeft die handen wel hebben.’

Het concept verdween in de prullenbak. Hastings: ‘Ik heb veel ideeën. Het merendeel is stom. Maar soms zit er een goed tussen en dan prijs ik mezelf gelukkig.’

© FD.nl