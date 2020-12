Insectenreus Biobest slaat vleugels uit in VS

Met de overname van sectorgenoot Beneficial Insectary verdubbelt de Kempense insectenreus Biobest in één klap zijn aanwezigheid in de VS. Daardoor kan de groep er voor het eerst ook gaan kweken. 'Belangrijk, want onze beestjes reizen niet graag.'

Een kwantumsprong wil hij het niet noemen. Maar ja, de gisteren aangekondigde overname van het Amerikaanse Beneficial Insectary is best een belangrijke stap voor Biobest, zegt CEO Jean-Marc Vandoorne. 'We verdubbelen bijna onze omzet in de VS. En op wereldschaal is dit goed voor een groei van 15 à 20 procent. Dat is toch niet weinig.'

Biobest is een specialist in 'nuttige' insecten. Het bedrijf uit Westerlo werd in 1987 opgericht als hommelkwekerij. Die beestjes werden ingezet om planten in kwekerijen op natuurlijke en zeer efficiënte wijze te bestuiven. Vandoorne noemde hommels ooit de ideale werknemers. 'Ze werken zolang het licht is en ze hebben geen vakbonden.'

Biocontrol

Het begon met hommels Biobest werd in 1987 opgericht door de dierenarts Roland De Jonghe als een commerciële hommelkwekerij. De beestjes werden ingezet om op biologische wijze gewassen te bestuiven in serres. Gaandeweg verbreedde het bedrijf zijn blik naar de biologische bescherming van gewassen met behulp van insecten en andere organismen zoals schimmels of bacteriën. Vandaag is Biobest een multinational met twaalf productiesites over de hele wereld en ruim 1.600 werknemers. Het draaide vorig jaar 125 miljoen euro omzet. Het is voor de meerderheid in handen van de Belgische holding Floridienne en voor een minderheid in die van het Franse Mérieux Equity Partners en het management.

Ondertussen is Biobest meer dan louter hommels. Veel meer. 'Dat imago is wat aan ons blijven plakken, maar vandaag halen we nog maar 20 procent van onze omzet uit hommels. De overige 80 procent komt uit wat in onze sector 'biocontrol' heet. Dat betekent in een notendop dat we schadelijke insecten bestrijden met andere, goedaardige insecten.'

In die almaar belangrijker markt is ook Beneficial Insectary actief. Het bedrijf begon 30 jaar geleden met het kweken van vliegenparasieten voor de bestrijding van vliegenplagen, bijvoorbeeld in paardenstallen. Maar de voorbije jaren verruimde het de blik naar een breder scala vervelende beestjes. Het bedrijf kweekt nu mijten en insecten, die onder meer spinnen, bladluizen en tripsen opruimen. Door die verbreding groeide Beneficial in een paar jaar uit tot de grootste speler in zijn genre in de VS, met 25 miljoen dollar omzet en 7 miljoen dollar bedrijfswinst.

Beneficial komt nu in Belgische handen. Biobest telt 50 miljoen dollar - 42 miljoen euro - neer voor zijn sectorgenoot. De grootste overname ooit voor het Belgische bedrijf. 'Onze markt is in volle consolidatie. We hebben al een hoop kleinere overnames gedaan', zegt Vandoorne. 'Maar dit is wel in één keer een grote.'

Made in America

Biobest was commercieel al volop actief in de VS, naast Beneficial. 'We zijn heel complementair', zegt Vandoorne. 'We doen gelijkaardige dingen, maar elk heeft zijn commerciële netwerk. Die twee houden we gewoon naast elkaar in stand. Amerikanen houden nogal van 'made in America', dus behouden we het Amerikaanse imago van Beneficial.'

15% Groei De markt voor biocontrol groeit jaarlijks met 10 à 15 procent.

Commercieel valt dus weinig efficiëntiewinst te bespeuren, maar de operationele kant van de zaak maakt dat meer dan goed, zegt Vandoorne. 'Wij produceerden al in Canada en in Mexico, maar nog altijd wordt veel van wat we in de VS verkopen, ingevoerd vanuit Europa. Dat we de producten die we nu invoeren, kunnen afnemen bij Beneficial en omgekeerd, spaart niet alleen een hoop transportkosten uit, maar garandeert ook een veel betere kwaliteit. Het is de bedoeling 90 procent van wat we in Noord-Amerika verkopen ook lokaal te produceren, zoals we in Europa doen.'

Lokaal produceren heeft behalve een financieel een logistiek voordeel: je krijgt meer van je insecten bij je klant. 'Die beestjes reizen niet graag', zegt Vandoorne.

Groeiende markt

Met de overname van Beneficial plant Biobest zijn vlag extra diep in de markt voor 'biocontrol', waarin het Kempense bedrijf met zijn globale aanwezigheid en 125 miljoen euro jaaromzet een van de wereldleiders is. Die markt is in haar geheel zo'n 2 miljard dollar waard, wat eigenlijk klein bier is in vergelijking met die voor de klassieke chemische plaagbestrijding in de land- en tuinbouw. 'Maar de markt voor biologische bestrijding groeit jaarlijks wel met 10 à 15 procent', zegt Vandoorne. 'Dat is een pak sneller dan de 3 à 5 procent voor chemische pesticiden.'

In onze sector zit de groei niet in marketing, maar in de juiste mensen. Jean-Marc Vandoorne CEO Biobest

Met Beneficial aan boord denkt Biobest zich nog beter te plaatsen om die groei te capteren. 'In deze business zit de groei niet in marketing, maar in mensen. Wij verkopen producten die enige begeleiding nodig hebben. Als je genoeg specialisten in huis hebt die dat goed kunnen, is je bedje gespreid. Het zijn de mensen die groei en business bewerkstelligen. En met Beneficial winnen we er een hoop specialisten bij.'

Biobest is voor het grootste deel in handen van de beursgenoteerde multiholding Floridienne. Guy Sips, de analist die voor KBC Securities Floridienne volgt, reageerde dinsdag enthousiast op de deal. Hij verhoogde zijn koersdoel voor Floridienne naar 285 euro per aandeel en stelde zijn advies bij van 'houden' naar 'opbouwen'. Het aandeel Flordienne, dat op de fixingmarkt noteert, koerste gisteren 7,6 procent hoger naar 269 euro.

Biobest financiert de grootste deal in zijn geschiedenis met een flexibele langetermijnlening door een consortium institutionele investeerders, met een trekkersrol voor PMV.