Is de techdip de voorbode van een storm of een koopkans?

Tal van technologieaandelen zijn gevoelig gecorrigeerd en gaan als jojo’s hevig op en neer. Dreigt een verdere verkoopgolf, of moet u eerder uitkijken om bij stevige dips te kopen?

De met technologiebedrijven volgestouwde Amerikaanse beursindex Nasdaq Composite ging begin deze week in correctiemodus. De index sloot maandag ruim 10 procent onder zijn piek van 12 februari, wat de beurshandboekjes als een correctie definiëren. Sommige individuele aandelen doken zelfs in een berenmarkt, een terugval van meer dan 20 procent sinds de top. Het gaat om populaire namen op Wall Street, zoals de maker van elektrische auto’s Tesla, de videodienst Zoom of het databedrijf Palantir. Ook dichter bij huis doken bekende bedrijven als de Nederlandse chipmachinebouwer ASMI of de Belgische specialist in chips voor de autosector Melexis ruim een vijfde onder hun recente piekkoersen.

In de techsector moet je een onderscheid maken tussen big tech en de ‘hot stocks’. Wim Levi Analist ValueScan

Dat stemmingen op de beurs razendsnel kunnen wijzigen, bleek de volgende dag. De Nasdaq-index herstelde dinsdag prompt 3,7 procent, de beste dag sinds begin november. De FANG+-index met de megatechbedrijven spurtte zelfs 6,4 procent hoger. Tesla zette met een klim van 19,6 procent zijn beste beursdag sinds februari vorig jaar neer. Sindsdien herstelden de koersen nog meer.

De remonte werd ingezet door een ommekeer op de obligatiemarkt. De Amerikaanse langetermijnrente is in enkele dagen tien basispunten gezakt tot 1,49 procent. Eerder was een renteklim verantwoordelijk voor de correctie van de techaandelen. Het rendement op tienjarig Amerikaans staatspapier prijkt nog altijd 58 basispunten hoger dan op Nieuwjaar.

Schermvullende weergave

Technologiebedrijven zijn erg gevoelig aan de rente omdat hun waardering grotendeels stoelt op toekomstige winsten. Hoe meer de winsten in de toekomst liggen, hoe groter de rente een hoofdrol krijgt in het waarderingsmodel van een aandeel. Bij een nulrente is 10 euro over vijf jaar evenveel waard als nu. Dat verandert als u daar risicoloos centen mee kan verdienen via staatsobligaties. En dat verandert voor een bedrijf als het veel meer moet ophoesten om geld te lenen.

Voor wie een beetje vakjargon lust: de rentevoet is de bepalende factor in het WACC-model, een waardering gestoeld op de Weighted Average Cost of Capital. De kapitaalkosten - het gewogen gemiddelde van de kostprijs op het eigen en vreemd vermogen - spelen daarin een cruciale rol. Puilaetco rekende uit dat als de rente klimt van 1 naar 1,5 procent, de winsten van over 30 jaar nu 26 procent minder waard zijn.

Dividendaandelen

De hogere rente weegt niet alleen op de technologieaandelen. Hoe meer staatsobligaties opbrengen, hoe minder aantrekkelijk dividendaandelen worden. Dat verklaart waarom nutsbedrijven, vastgoed, de gezondsheidssector, supermarkten, voedingsfabrikanten of makers van broodnodige consumentengoederen het al weken veel slechter doen dan de markt. Ze genereren vaste cashflows en dividenden. Ze hebben een defensief profiel, maar zullen minder groeien als de economie volop heropent.

Cyclische sectoren en banken prijken bovenaan op de ranglijst. Ze beschikken over de grootste winsthefboom als de economie opleeft. De banken profiteren daarnaast van de hogere rentespread, het verschil tussen de korte- en langetermijnrente. Omdat ze kredieten geven op de lange termijn met de deposito’s die ze op de korte termijn vergoeden, stijgt hun winstmarge naarmate het verschil tussen beide groter wordt. De Europese banken wonnen dit jaar al 20 procent.

Een zeepbel zoals in 2000 zie ik niet. De waarderingen zijn lang niet zo hoog en de bedrijven zijn veel gezonder. Vincent Juvyns Strateeg JPMorgan Asset Management

Voor de techcorrectie is de rente niet de enige boosdoener, stelt Bank of America. ‘Het is een belangrijke trigger, maar slechts een van de factoren. De waarderingen waren te hoog geworden, terwijl de kortetermijnpiek in de winstcyclus van technologie wellicht achter de rug ligt. De Nasdaq Composite noteerde een maand geleden tegen 40 keer zijn winst van 2020. Voor zo’n hoog peil moeten we teruggaan naar de periode van de dotcombubbel. En dat terwijl door het heropenen van de economie veel techbedrijven, die volop profiteerden van de pandemie, dit jaar wellicht lagere groeicijfers zullen voorleggen. Dat zal contrasteren met de dubbelcijferige groei in sectoren die wel zullen genieten van de heroplevende economie.’

Volgens de dataleverancier Refinitiv IBES verwachten de analisten een winstgroei van 15 procent voor Amerikaanse techbedrijven in 2021. Dat is minder dan voor veel andere sectoren. De industrie zou zijn winstcijfers met 72 procent kunnen opkrikken tegenover het annus horribilis 2020, de grondstoffenbedrijven zouden het 34 procent beter doen en de banken 23 procent. En dat terwijl de technologiesector tegen gemiddeld 27 keer zijn verwachte winst voor dit jaar de duurste is. De historische koers-winstverhouding voor technologie is 21.

Bubbelvorming

Bank of America wijst erop dat sommige beleggers winst nemen in de fors gestegen technamen wegens de bubbelvorming die in sommige segmenten van de markt opduikt. Het beste voorbeeld is wat het piepkleine Amerikaanse techbedrijfje Signal Advance overkwam. Op 7 januari stuurde Tesla-baas Elon Musk het Twitter-bericht ‘Use Signal’ de wereld in. De tweet verwees naar een berichtenapp als alternatief voor WhatsApp en werd meer dan 50.000 keer geretweet. De volgers en fans van de Zuid- Afrikaanse multimiljardair kochten daarop massaal het obscure gelijknamige techbedrijfje Signal Advance. Dat werd in enkele dagen 17.500 procent meer waard op de beurs. Zelfs nadat Signal Advance had benadrukt dat het niets met Musk of met de berichtenapp te maken heeft, bleven velen kopen. Het bedrijfje, dat in financiële moeilijkheden zit, noteert nog altijd drie keer hoger dan voor Musks tweet.

Geef een Amerikaan 10 dollar en hij stopt via een schuldhefboom 20 dollar in de beurs. Wim Lewi Analist ValueScan

Dan zijn er nog de capriolen van het leger Reddit-beleggers dat elkaar opjut. Na de hetze rond de gamingketen GameStop proberen ze andere, veel geshorte en onbekende aandelen naar boven te duwen, tot absurde waarderingen. Deze week stuurden ze een aandeel met de ticker EYES (Second Sight Medical Products) van 1,50 naar 22 dollar. Toen de hausse begon te stokken, weken ze uit naar EARS (Auris Medical). De pure speculatie gestoeld op snel geldgewin is een gevaarlijk spel, waardoor sommigen uit de markt blijven.

Wie glimlacht bij de recente correctie op Nasdaq is Wim Lewi. De analist van ValueScan geeft jaarlijks zijn top vijf van favoriete beleggingen in De Tijd en L’Echo. De voorbije drie jaar is daar een shorttracker op de Nasdaq100-index bij. Die stijgt als de index zakt. ‘Ik krijg eindelijk eens gelijk in mijn overtuiging dat big tech te duur is. Al is dat misschien maar tijdelijk’, zegt hij lachend.

Koeien

Voor Lewi zijn er twee soorten beleggers. ‘De eersten volgen gewoon de geldstromen. Je kijkt waar de koeien naartoe lopen en gaat erachteraan. Dat heeft lang goed gewerkt. De tweede soort beleggers doen hun huiswerk en leggen de nadruk op de waardering. Ze proberen goedkoop te kopen. Ik hoor bij die laatste soort. Ik ben blij dat waardeaandelen als D’Ieteren, PostNL of Volkswagen eindelijk worden opgepikt, al gaat dat ook razendsnel. Een aandeel als de autobouwer Daimler is in geen tijd van 22 naar 75 euro gestegen. De koopjestijd is ook in die categorie gepasseerd.’

‘In de technologiesector moet je een onderscheid maken tussen enerzijds big tech, de reuzen als Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook en Apple, die hoge winsten realiseren, en anderzijds wat ik de ‘hot stocks’ noem’, zegt Lewi. ‘Dat zijn bedrijven die enkele jaren geleden onbeduidend waren of zelfs niet bestonden, niet winstgevend zijn en actief zijn in nieuwe technologieën. Bedrijven zoals de data-onderzoeker Palantir of de e-commercespecialist Shopify. Ook Tesla hoort daarbij, want zonder alle subsidies is de maker van elektrische auto’s verlieslatend. De hogere rente weegt vooral op die categorie.’

‘Bovendien zitten zulke aandelen in veel groeitrackers die onlangs enorme kapitalen hebben aangetrokken, zoals de fondsen van ARK. Die trackers hebben veel geïnvesteerd in bedrijven met een te lage verhandelbaarheid. Als iemand de tracker verkoopt, verkoopt de beheerder automatisch alle onderliggende aandelen. Door de geringe liquiditeit kan dat tot enorme koersdalingen leiden. Tot slot zijn de hot stocks meer het terrein van de particuliere beleggers, en die handelen vaak op de kortere termijn.’

Lewi is er niet van overtuigd dat de verkoopgolf in de tech zal aanhouden. ‘Het is afwachten. Van het pas goedgekeurde stimulusplan van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden zal een deel naar de beurs vloeien. Vergeet daarbij het hefboomeffect niet. Geef een Amerikaan 10 dollar, en hij steekt er via schulden 20 in de beurs.’ Van de vorige stimuluscheques die in de bus vielen, spendeerden de Amerikanen het merendeel niet aan consumptie, maar aan het terugbetalen van hun leningen en aan de aankoop van aandelen of andere vormen van sparen.

Op de lange termijn denkt Lewi dat big tech kan corrigeren. ‘Als de enorme groei door de pandemie vertraagt, kunnen de waarderingen weer normaliseren. Apple noteert aan 32 keer de winst, terwijl zijn historisch gemiddelde op 17 ligt. De chipmachinebouwer ASML is tegen 44 keer de winst drie keer zo duur dan zijn historische gemiddelde. Een bijkomend risico voor big tech is een strengere regulering. Die gigabedrijven controleren een groot deel van de maatschappij. Politici stellen zich de vraag of dat wenselijk is, maar het vergt veel moed om tegen die bedrijven in te gaan. China legt wel al de macht van de internetreuzen aan banden.’

Federal Reserve

De invloedrijke zakenbank Morgan Stanley denkt dat de verkoopgolf in technologie niet voorbij is. ‘Daar zijn drie redenen voor’, zegt Mike Wilson, de hoofdstrateeg voor Amerikaanse aandelen. ‘Ten eerste leiden de markten de Federal Reserve, niet omgekeerd. De centrale bank kocht in februari 180 miljard dollar obligaties op, de helft meer dan de doelstelling. Toch gingen de rentevoeten naar boven. De markt beseft nu dat het peil van de tienjaarsrente een valse rente is die de Fed niet kan of zal verdedigen. Dat besef kan de rente hoger stuwen.’

‘Ten tweede zien we de rotatie tussen sectoren versnellen. Door hun klim zullen veel technische indicatoren koopsignalen beginnen te geven voor waarde- en cyclische aandelen. Die klimmen in de top van 15 procent beste investeringen, ten koste van de technamen. De eerste ronde van de rotatie kwam tot stand door de relatief betere fundamenten en waarderingsmaatstaven voor waardeaandelen in het vooruitzicht van een heropende economie. De tweede ronde kan door die technische koop- en verkoopsignalen tot stand komen.’

‘De derde reden is ook technisch: de Nasdaq 100-index lijkt een zogeheten hoofd- en schouderbeweging te hebben doorgemaakt. Zo’n beweging in de technische analyse lokte in het verleden vaak een verkoopsignaal uit, waarbij de index terugvalt naar zijn 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Dat gemiddelde bedraagt 11.635 punten, ongeveer een tiende lager dan waar we nu staan.’

Badwater

Meerdere analisten waarschuwen ervoor niet zomaar voluit mee te doen met elke sectorrotatie. ‘Gooi het kind niet met het badwater weg’, zegt de Belgische strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. ‘Technologie blijft een thema voor de toekomst. Ook wij hebben wat winst genomen op fors gestegen technamen en voor een stuk deelgenomen aan de sectorrotatie. Maar stap niet volledig uit technologie. Het klopt dat de bigtechbedrijven geprijsd zijn voor perfectie, maar ze blijven die perfecte resultaten wel afleveren. Ook na covid zal technologie een structureel groter marktaandeel in onze samenleving hebben dan daarvoor. Een zeepbel zoals in 2000 zie ik niet. De waarderingen zijn lang niet zo hoog en de bedrijven zijn veel gezonder. De Nasdaq-index noteert tegen 27 keer de verwachte winst voor dit jaar. Dat is zowat een kwart duurder dan zijn historisch gemiddelde. Het is aan de hoge kant, maar niet op een bubbelniveau.’

Juvyns is optimistisch over de Amerikaanse beurs. ‘De winstgroei ligt er veel hoger dan in Europa. Terwijl de Europese bedrijven hun winstprognoses amper hebben opgetrokken, deed bijna 40 procent van de ondernemingen uit de S&P500-index dat wel. De rente baart me voorlopig weinig zorgen. Historisch blijkt dat aandelen het goed doen tijdens periodes met beperkt stijgende rentevoeten. En de correctie met 10 procent van de Nasdaq? Die is niet verontrustend. De voorbije 40 jaar waren er 20 jaren waarin de beurs tijdelijk een tiende zakte en toch een positief jaarrendement opleverde. Dit zijn normale schommelingen waarmee je als belegger moet kunnen leven.’