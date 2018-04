Ivan De Witte: ‘Moeten rijkdom nog meer herverdelen'

‘Alle grote doorbraken worden beslist op buikgevoel.’ Het credo van KAA Gent-voorzitter Ivan De Witte gold voor de start én voor de recente terugkoop van zijn baby, het hr-bedrijf Hudson. Gesprek met een meester-psycholoog over burn-outs die er geen zijn, de macht van kennis en de decadentie van rijkdom.

‘Een tongske zonder boter en met weinig zout voor mij, Danny.’ We zitten met KAA Gent-voorzitter en de éminence grise van de Belgische hr-wereld Ivan De Witte in het pluche van het sterrenrestaurant van chef-kok Danny Horseele, op de hoogste verdieping van de indrukwekkende Ghelamco Arena. De Witte probeert wat op zijn gezondheid te letten. Hij mag dan al 70 zijn, hij heeft nog plannen. Meer nog, hij zou graag nog een hoofdstuk toevoegen aan zijn al rijk gevulde loopbaan.

Dat hoofdstuk begon vorige week, toen hij in New York zijn handtekening zette onder de terugkoop van Hudson Belgium. Dat hr-bureau verkocht hij, toen het nog De Witte & Morel heette en het grootste van België was, 17 jaar geleden aan TMP, een Amerikaanse mastodont bekend van de vacacturesite Monster. De hr-consultancy van De Witte & Morel werd afgesplitst en groeide uit tot Hudson, een beursgenoteerde multinational die vandaag 467 miljoen dollar omzet draait.

Enkele maanden geleden kreeg De Witte de kans om zijn geesteskind terug te kopen. Hij legde er, samen met elf van zijn trouwe managers en het Nederlandse private-equityhuis Vectis, 24 miljoen euro voor op tafel.

Ivan De Witte Ivan De Witte (70) studeerde bedrijfspsychologie aan de Universiteit Gent en werd hr-directeur in de Gentse fabriek van ArcelorMittal (toen nog Sidmar). In 1983 richtte hij samen met Maarten Morel, die hij kende van bij Sidmar, het rekruteringsbureau De Witte & Morel op. Hij verkocht het bedrijf in 1995 aan Ernst & Young. In 2001 ging het over naar TMP, dat twee jaar later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson. Vorige week kocht De Witte Hudson België terug voor 24 miljoen euro. Het bedrijf boekt 30 miljoen euro omzet en telt 250 werknemers. De meerderheid van het kapitaal komt in handen van De Witte en elf van zijn managers. Het Nederlanse private-equityhuis Vectis heeft een minderheidsbelang. De Witte was 15 jaar gastdocent aan de Vlerick Business School. In 1999 werd hij voorzitter van het zieltogende KAA Gent. Samen met manager Michel Louwagie bracht hij de club naar de top van het Belgische voetbal.

‘Ik heb geen moment getwijfeld’, verzekert De Witte ons. Het was een publiek geheim dat de verkoop aan TMP hem zwaar viel. Of revanchegevoelens meespeelden, vragen we terwijl we het mes zetten in een malse tarbot met groene asperges en botersaus. ‘Nee, ik was daar snel over. Ik ben wel trots dat ik het heb gehaald. Weinig bedrijfsleiders overleven een overname van hun eigen bedrijf. Ik wel. Ik zat bij Hudson zelfs in het vijfkoppige Global Leadership Committee.’

Overleven loopt als een rode draad door het leven van De Witte. ‘Het begon al toen ik van het dorpse Moortsele naar het internaat in Gent verkaste’, vertelt hij. ‘Als je in een streng college je weg moet zoeken, leer je te overleven. Daar ontdekte ik wellicht ook mijn aangeboren interesse om het menselijk gedrag en denken te observeren en te analyseren. Waardoor ik rond mij graag een eigen biotoop creëer, waar ik me op mijn gemak voel. De omgeving wat naar mijn hand zetten, dat is een van mijn talenten.’

De gave van het overleven kwam hem ook van pas bij Sidmar, het huidige ArcelorMittal, waar hij acht jaar op de personeelsdienst werkte. ‘Als psycholoog tussen nuchtere ingenieurs en ruwe staalarbeiders - ik heb ooit meegedraaid als coach in de ploegenarbeid - was niet evident. Heel leerrijk allemaal, maar het was niet makkelijk een weg te vinden in het nogal elitaire en hautaine Luxemburgse management van - toen nog - Arbed. ‘Je had bij Sidmar de Luxemburgers en de gewone burgers’, gekscheerden we vaak. Alles was er strak hiërarchisch georganiseerd volgens de principes van het oude, industriële grootkapitaal. Dat sloot niet helemaal aan bij mijn waarden en normen.’

Precies die kritische blik op het elitaire typeert De Witte nog steeds, ook in zijn drang om van KAA Gent een voetbalclub te maken van de Gentse gemeenschap. Het overtuigt hem ook van het links-liberale gedachtegoed, van het wat verwaterde D66 in Nederland tot de nieuwe wind van president Emmanuel Macron in Frankrijk. ‘Ik geloof niet in polarisering. De oplossingen voor een betere maatschappij liggen in het midden. Dat kan je vinden in een coalitie van partijen of, zoals in de VS, in de afwisseling van linkse, Democratische en rechtse, Republikeinse regeringen. Het is misschien een utopie, maar ik denk dat het ‘middendenken’ zelfs in één partij of persoon te vatten is.’

U hebt ooit gezegd: ‘Het dapperste dat ik ooit gedaan heb, was weggaan bij Sidmar om De Witte & Morel op te richten.’ Waarom?

Ivan De Witte: ‘Omdat het de grote sprong in het diepe was. Ik had een vrouw en drie kinderen te onderhouden en gaf een mooie job op bij een mooi industrieel bedrijf. Ik ben twee keer van huis vertrokken om mijn ontslag te geven, maar ik ben telkens op mijn stappen teruggekeerd. De derde keer heeft mijn vrouw me aangemoedigd om door te zetten. Bovendien was het in 1983, toen Maarten Morel en ik begonnen, nog crisis.’

‘Toch zat de timing goed. Ik had op mijn 36ste goede contacten opgebouwd met de bedrijfsleiders aan wie ik les gaf aan de Vlerick School. Luc De Bruyckere, toen CEO van het voedingsbedrijf Ter Beke en nog steeds een nauwe vriend, was mijn eerste klant.’

‘Weet je, ik kan iets heel lang laten sudderen, tot het mensen zelfs op de zenuwen gaat werken. Il faut donner le temps au temps. De tijd toont je de juiste weg.’

Ik kan iets heel lang laten sudderen, tot het mensen zelfs op de zenuwen gaat werken. Maar, il faut donner le temps au temps. Ivan De Witte

Kunt u nog een voorbeeld geven van die goede timing?

De Witte: ‘De bouw van dit stadion. Vroeger dan 2003 - de eerste plannen - kon het niet, en vandaag zou het ook niet meer gaan. De tijdsgeest is in enkele jaren sterk veranderd. De samenwerking tussen de privé- en de publieke sector ligt gevoeliger dan ooit. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat je niet zonder die mix kan om grote projecten te realiseren. Ik vind dat de Antwerpse N-VA-burgemeester Bart De Wever daar wel goed mee omgaat door te zeggen: so what? Er is over dit stadion al zoveel heibel geweest. Mensen zoeken er te veel boze geesten achter.’

U krijgt het verwijt aan achterkamerpolitiek te doen.

De Witte: ‘Sommige grote projecten hebben maar een kans op slagen als je en petit comité beslist. Als voorzitter van de Voetballiga moesten we tot een akkoord komen over de televisiecontracten. Overal rezen comités en werkgroepen op, maar ik heb gezegd: ‘Dat regel ik wel alleen.’ Ik heb toen een goede persoonlijke relatie opgebouwd met de toenmalige Telenet-baas Duco Sickinghe en met Didier Bellens, toen CEO van Belgacom. Op het juiste moment hebben we doorgeduwd. De rechten brachten vanaf dan 55 miljoen euro op in plaats van 35 miljoen euro.’

‘Waarom is het zo verkeerd om plannen en afspraken te maken op een receptie of bij een diner in een besloten kring? Ik besef dat het vloekt met de huidige tijdsgeest. Maar de grootste vijand van de democratie is de democratie zelf. Het referendum voor Oosterweel was geen meesterwerk geweest, hè! Zonder dat was het mobiliteitsprobleem misschien al opgelost.’

‘Kijk eens hier. (tekent een piekende curve) De horizontale as is de tijd om tot een beslissing te komen, de verticale de kwaliteit van die beslissing. De curve gaat schuin omhoog naarmate je verder overlegt en vergadert. Maar op een bepaald moment buigt ze af naar beneden, nog voor het einddoel - de beslissing - is bereikt. Wel, het laatste stukje dat je nog moet overbruggen, daar moet een goede leider durven te springen. Alleen. Op het juiste moment. Dat doe je op buikgevoel. Alle grote doorbraken in de geschiedenis zijn intuïtief beslist, door individuele leiders.’

(Lees verder onder de foto).

Schermvullende weergave ©jonas lampens

U gaf al aan dat u bij Hudson wil innoveren. Hoe valt een people business als rekrutering en coaching te digitaliseren?

De Witte: ‘Met bots en artificiële intelligentie moet je opletten, maar het kan wel. Sommige jobs, of delen ervan, zullen worden overgenomen door computers. Maar de menselijke factor zal altijd belangrijk zijn. Ik vergelijk het graag met de medische sector: een bloedonderzoek duurt vandaag nog maar twee uur, en binnenkort misschien twee minuten. Maar door die automatisering wordt de menselijke factor net belangrijker. Dokters zullen nog hoger opgeleid moeten zijn, nog gespecialiseerder om toegevoegde waarde te bieden. Het zullen nog meer de absolute toppers zijn die in bedrijven, onderzoeksinstellingen of ziekenhuizen aan zet zijn.’

Zal de afstand tussen wie kennis, macht en geld heeft en wie niet, niet nog groter worden?

De Witte: ‘Daar zullen we niet omheen kunnen. En die geld- en machtsconcentratie zal grote maatschappelijke gevolgen hebben. Er moet een veel grotere herverdeling van de rijkdom komen. Deels via belastingen, deels spontaan via filantropie. Ik zie zelfs nog een tussenweg: elke overheid zou rijke mensen kunnen opleggen dat een stuk van hun vermogen naar de maatschappij moet terugkeren. Onder meer door ze te verplichten te investeren in maatschappelijke sectoren, zoals gezondheidszorg of sociale voorzieningen.’

‘Maar daarvoor heb je beleidsmakers nodig die dat ook durven te zeggen. En het risico nemen dat ze daar bij verkiezingen voor afgestraft worden.’

Hebt u ooit de drang gevoeld om in de politiek te stappen?

De Witte: ‘Zeker. Ik ben ooit aan de mouw getrokken door zowel Open VLD - Karel De Gucht en Guy Verhofstadt - als CD&V, zelfs met een verkiesbare plaats, zowel federaal als op Vlaams niveau. Ik heb daar toen ernstig over nagedacht. Ik denk dat ik iets in mij heb waarmee ik mensen in beweging kan zetten. Ik heb het voorgelegd aan enkele vrienden, die ik beschouw als ‘mijn persoonlijke raad van bestuur’: onder anderen Luc De Bruyckere (ex-CEO van Ter Beke), Louis Verbeke (advocaat, ex-Vlerick-professor), Jos Linkens (ex-CEO van Neuhaus). Van hen kreeg ik de raad: als je geen kans hebt op een belangrijke ministerpost, moet je het niet doen.’

Ik ben ooit aan de mouw getrokken door zowel Open VLD als CD&V, zelfs met een verkiesbare plaats. Ivan De Witte

U kunt wel pleiten voor herverdeling, maar in de ogen van Jan Modaal woont u toch maar mooi in Sint-MartensLatem, eet u in sterrenrestaurants en reist u de wereld af in dure hotels...

De Witte: ‘Dat zie ik als mijn guilty pleasures, en als de beloning voor het harde werk en de risico’s die ik in mijn leven genomen heb. (tekent een gausscurve) Kijk, in het midden heb je de middenklasse, die goed leeft. Verder naar rechts heb je de rijke mensen en helemaal in het puntje heb je extreem rijke mensen. Ik heb het goed, maar ik heb totaal niet de behoefte om in dat uiterste puntje te zitten. Het is een zone waarbij het decadent wordt.’

Is dat niet relatief? Voor een alleenstaande moeder die met 1.200 euro per maand moet rondkomen, leeft u toch ook in extreme rijkdom?

De Witte: ‘Ja, ik begrijp dat het zo gepercipieerd wordt. Maar voor echte extremen pas ik. Ik had rijker kunnen zijn dan nu, maar ik heb andere keuzes gemaakt. Heel voluntaristische. Bijvoorbeeld door een failliete voetbalclub met 23 miljoen euro schulden weer op te bouwen tot een bedrijf met een waarde van 40 miljoen euro. Ik bezit dan wel 25 procent van de aandelen, maar juridisch zit het zo in elkaar dat ik er niets kan aan verdienen. Er worden geen dividenden uitgekeerd en ik kan mijn aandelen nooit verzilveren.’

Die kloof zit ook in het voetbal. Het is sociaal-maatschappelijk belangrijk, maar tegelijk gaat er veel geld in om, onder meer op de transfermarkt.

De Witte: ‘Je zou opkijken van de impact van voetbal op de geesten van de mensen - ik schat gemakkelijk 20 procent van de Belgen. Het is meer dan gewoon een vrijetijdsbesteding. Dat mag en moet je professioneel runnen. Maar daar is het fout aan het lopen, bijvoorbeeld in de transfermarkt. Die markt is te vrij: 220 miljoen voor een ster als Neymar, dan zijn we de grenzen al heel ver voorbij. Er moet een correctie op komen, ook al kan dat alleen op Europees en op wereldniveau.’

‘In elke wereld waar veel geld omgaat en waar geen deugdelijk bestuur bestaat, loopt het mis. Beurzen, banken, voorbeelden uit het verleden genoeg. Vroeg of laat heb je prijs. Die governance en de regulering door de federaties én de overheid bestaat nu niet in het voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat daar afspraken over komen, die sanctioneerbaar zijn. Bij de UEFA bestaat al zoiets als financial fair play.’

U bent nooit fan geweest van het begrip werk-levenbalans. Waarom niet?

De Witte: ‘Ik vind het een ongelukkige term, omdat die leven en werk als tegenpolen voorstelt. Er zijn nochtans perfecte modellen om die in elkaar te laten vloeien, mét de juiste balans. Dat betekent wel dat werknemers een bepaalde vrijheid moeten hebben. Ik huiver van de uittocht in sommige bedrijven om vijf voor vijf. Ik ben een enorme voorstander van het Zweedse model, waarbij mensen tussen 6 uur ’s morgens en 12 uur ’s avonds kiezen wanneer ze werken, en tussendoor genieten of voor hun gezin zorgen.’

Elke overheid zou rijke mensen kunnen opleggen dat een stuk van hun vermogen moet terugkeren naar de maatschappij. Ivan De Witte

We hebben nog nooit zoveel vrije tijd gehad, en toch piekt het aantal burn-outs. Hoe komt dat?

De Witte: ‘Burn-outs bestaan, laat dat duidelijk zijn. Maar de helft zijn geen echte burn-outs, het is iets dat mensen zichzelf wijsmaken. Ze voelen zich niet goed op hun werk, en vertonen vluchtgedrag. Met een goed hr-beleid is dat te voorkomen. De leiding van een bedrijf moet heel fijne voelsprieten ontwikkelen om een burn-out te detecteren en tijdig te reageren. Ik heb daar zelf ook tegen gezondigd. Iemand engageerde zich zodanig voor het bedrijf dat het fout liep. Ik nam het mezelf kwalijk dat ik dat niet tijdig gezien heb.’

‘Tegelijk ligt er een grote verantwoordelijkheid bij onze beleidsmakers. Door de hoge loonkosten zijn werknemers in België heel duur. Nog steeds. Waardoor een extra werknemer er nog moeilijk bij kan. De taxshift was een doekje voor het bloeden. De belasting op lonen zou naar 20 procent moeten. Daarbovenop moet er meer omkadering komen door loopbaanbegeleiding, outplacement, opleiding, enzovoort.’

U bent zes jaar geleden uw zoon verloren. Heeft dat u milder gemaakt?

De Witte: ‘Zo’n gebeurtenis tekent je, onvermijdelijk. Het heeft me leren relativeren, waardoor ik nu minder extreem of

kolerig ben tegenover mijn omgeving. Het was ook de eerste keer dat ik geen controle meer had over het leven. Heel confronterend. Zelfs op het einde heb ik nog geprobeerd om de diagnose van het ziekenhuis in Gent te overrulen. Het medische vliegtuig naar het ziekenhuis in Boston stond klaar, in de hoop dat ik hem daar nog kon redden. Maar in de beide ziekenhuizen zei men mij dat het geen zin meer had. Voor iemand die ervan uitgaat dat je voor elk probleem in het leven een oplossing vindt, was dat een harde noot om te kraken.’

Schermvullende weergave ©jonas lampens