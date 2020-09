Jack Ma hoopt met beursgang Ant Group 35 miljard dollar op te halen

Ant Group, een onderdeel van de Chinese kolos Alibaba, wil minstens 35 miljard dollar ophalen met een dubbele beursnotering in Hongkong en Sjanghai. Oprichter Jack Ma ziet de belangstelling toenemen.

Eerder ging het bedrijf uit van 225 miljoen dollar, waarmee het ook al meer waard zou worden dan een aantal Amerikaanse zakenbanken. Ant Group hoopt zeker 35 miljard dollar aan vers kapitaal op te pikken, 5 miljard meer dan waar het bedrijf in eerste instantie op mikte.

Grootste beursgang

Daarmee kan het de grootste beursgang uit de geschiedenis worden. De IPO van Saudi Aramco eind vorig jaar in Riyad bracht 29 miljard dollar op en heeft sindsdien het record in handen.

Toen verkochten de Saoediërs een plukje van 1,5 procent van de aandelen van het nationale oliebedrijf, ofwel 3 miljard stuks tegen een prijs van omgerekend 8, 5 dollar per aandeel.

Ant Group is van plan om meer van het bedrijf te verkopen. Naar verwachting hoopt het 10 procent van zijn aandelen in Sjanghai te slijten en 5 procent aan de Hong Kong Stock Exchange. Verdere details zijn nog niet bekend.

Naar verluidt is het Saoedische staatsfonds PIF betrokken als een van de investeerders in Ant, evenals Temasek Holdings uit Singapore, meldde persbureau Reuters onlangs.

Ant is onder meer eigenaar van Alipay, een van de grootste betaaldiensten van China. Het moederbedrijf van Ant, Alibaba, houdt momenteel een belang van 33 procent in Ant. De Chinese zakenman Jack Ma richtte in 1999 Alibaba op en bouwde het platform uit tot een van de grootste webwinkels ter wereld.