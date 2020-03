Jan Denys (Randstad): 'Ik zie de rede bij politici terugkeren'

De veiligheid op de werkvloer is nu het enige dat telt. Maar dat betekent niet dat ondernemingen gesloten moeten blijven. Vakbonden en werkgevers mogen de crisis ook niet misbruiken, zegt Jan Denys (Randstad).

‘De Groep van Tien (G10), het overlegorgaan van de vakbonden en de werkgeversorganisaties, moet een signaal geven dat we weer aan het werk moeten gaan, uiteraard met goede afspraken over veiligheid en hygiëne’, vindt Jan Denys, de arbeidsmarktspecialist van de uitzendgroep Randstad. Hij kan zich helemaal vinden in de oproep van Bernard Thiers (Mohawk) om meer bedrijven weer de deuren te doen openen.

Volgens Denys is de regering iets te snel meegegaan in de roep om bedrijven maximaal stil te leggen. ‘Er is op een traditionele manier gereageerd. Bij het minste veiligheidsrisico leggen we alles stil. Op zich is dat een gezonde reactie. Maar wie zijn economie helemaal buitenspel zet, helpt ook de welvaartsstaat om zeep. Gelukkig zie ik de voorbije dagen de rede bij de politici wat terugkeren.’

‘Zeker in sectoren als de maakindustrie en de bouw moet het mogelijk zijn de werksituatie ‘coronaproof’ te maken’, denkt hij. ‘Dat zal maatwerk zijn, met specifieke maatregelen per bedrijf. Maar tot nu toe heeft men dat nog niet willen doen.’