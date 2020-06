'Je staat in de startblokken, maar het startschot gaat niet af. Zenuwslopend'

De Belgische fitnessketen Jims Fitness rekent voor dit jaar op 15 tot 16 procent minder omzet. ‘Het is een verloren jaar. Maar al bij al niet slecht om drie maanden helemaal dicht te zijn geweest’, zegt CEO Francis Ottevaere.

Ottevaere begon zijn fitnessavontuur tien jaar geleden, met de financiële steun van leeftijdsgenoot Gregory De Clerck, de zoon van Beaulieu-telg Jan De Clerck. Intussen is Jims Fitness uitgegroeid tot een keten met 28 vestigingen, van Oostende tot Marcinelle, met 60.000 leden.

De fitnesscentra zijn hard getroffen door de lockdown. ‘Het vervelendste was het gebrek aan perspectief. We hobbelden van Veiligheidsraad naar Veiligheidsraad. Mogen we weer open, of niet? Je staat telkens klaar in de startblokken, maar het startschot gaat niet af. Dat was zenuwslopend.’

Het vervelendste in die periode was het gebrek aan perspectief. We hobbelden van Veiligheidsraad naar Veiligheidsraad. Francis Ottevaere CEO en oprichter Jims Fitness

Over de financiële situatie heeft Ottevaere niet echt wakker gelegen. Klanten kregen de kans hun abonnement en betalingen te bevriezen, toch koos 60 procent om hun maandelijkse bijdrage - al dan niet met een kleine korting - door te betalen. Dat, gecombineerd met een uitstel van kapitaalaflossingen, garandeerde dat het bedrijf geen liquiditeitsproblemen heeft gekend en uit de gevarenzone is gebleven.

Temperatuurmeting

Intussen zijn de fitnessclubs weer twee weken open. ‘We zijn begonnen aan 60 procent van de normale bezoekersaantallen. Nu zitten we aan 70 procent. We zijn er nog niet, maar de tendens is stijgend. Dat geeft aan dat onze leden meer vertrouwen krijgen dat het hier een veilige omgeving is. We meten de temperatuur van iedereen en we lassen meerdere poetspauzes van een kwartier in.’

We zien sinds de heropening een licht inhaaleffect met nieuwe leden. En waarschijnlijk spelen de coronakilo’s ook mee. Francis Ottevaere CEO Jims Fitness

Niet alleen de bestaande leden komen terug, ook nieuwe klanten vinden de weg naar Jims. ‘Sinds de heropening tekenen we 30 tot 50 procent meer nieuwe leden op dan vorig jaar, al was het toen rustig door de uitzonderlijke hitte. 'Een licht inhaaleffect ook', zegt Ottevaere. ‘En waarschijnlijk spelen de coronakilo’s ook mee.’

In een crisis word je gedwongen te vernieuwen. Francis Ottevaere CEO Jims Fitness

De crisis heeft Ottevaere tot nieuwe inzichten gebracht. ‘In een crisis word je gedwongen te vernieuwen’, luidt het. De fitnessmomenten in groep die Jims organiseerde in parken waren een succes en zijn een blijver. Jims levert nu bijvoorbeeld ook content voor Play Fit, de work-outapp van Telenet.