'Je ziet een kloof tussen 'haves' en 'have-nots' onder aandelen'

De oplawaai die aandelen als Econocom en Bekaert kregen na een winstwaarschuwing wijst op emotionele schizofrenie bij de belegger. 'Met zulke aandelen heeft hij heel weinig geduld, terwijl voor sexy aandelen 'the sky the limit' is.'

Is het u ook al opgevallen? Beleggers lijken bedrijven steeds harder af te straffen bij tegenslag. Zo duikt Bekaert op de beurs tot 25 procent lager, nadat het staaltechnologiebedrijf vrijdagochtend waarschuwde dat de onderliggende bedrijfswinst over de eerste zes maanden ongeveer een vijfde onder de analistenverwachtingen zal liggen.

Eerder al kreeg ook Econocom ervan langs, nadat het Belgische IT-dienstenbedrijf ook een winstalarm had afgekondigd. ‘Het klopt dat beleggers steeds emotioneler reageren’, oordeelt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van de grootbank BNP Paribas Fortis. ‘Je ziet vooral een kloof ontstaan tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’ onder de aandelen’.

Groei- en waardebedrijven

Gijsels doelt daarmee op het verschil in emotionele waardering tussen zogenaamde groei- en waardebedrijven. ‘Groeibedrijven zijn sexy, komen met iets nieuws en laten jaar na jaar een omzetgroei van 10 à 15 procent zien. Ik denk bijvoorbeeld aan biotechbedrijven. Of aan Amazon, dat bijna evenveel waard is als alle andere retailers samen en waarvan het aandeel maar blijft stijgen.’

‘Voor die sexy techaandelen lijkt ‘the sky the limit’, vanaf het moment dat magische woorden als de ‘cloud’, ‘virtual reality’ of 'robotics' opduiken. Beleggers zijn fel gecharmeerd door die thema’s. Rond zulke aandelen zie je een overdrijving in positieve zin. Kijk ook naar de videostreamingdienst Netflix. Dat aandeel doet het vrij goed, zelfs ondanks de hoge schulden en tegenvallende abonnementscijfers. ’

‘Aan de andere kant heb je de minder spectaculaire waardebedrijven’, weet Gijsels. ‘Zoals Bekaert, maar bijvoorbeeld ook Econocom of autobedrijven, die onderhevig zijn aan cycli en waarvan de omzet en winst niet zo sterk groeien. Als het sowieso al wat minder gaat, zoals bij Bekaert, en het bedrijf dan ook nog eens zélf met een winstwaarschuwing komt, gaat de belegger op een bepaald moment capituleren en aandelen verkopen. Met dat soort aandelen heeft hij gewoon heel weinig geduld. Ik heb het gevoel dat het sentiment dan wel héél erg in negatieve zin omslaat.’

Steeds volatielere belegger

Gijsels merkt op dat de belegger zich mettertijd sowieso volatieler is beginnen gedragen. ‘Terwijl investeerders vroeger hun aandelen gemiddeld een aantal jaren op zak hielden, is dat vandaag teruggevallen tot een paar maanden. Dat een groot deel van de aandelenhandel door computergestuurde algoritmes gebeurt, vergroot de nervositeit alleen maar bij de belegger. Omdat hij daardoor geconfronteerd wordt met nog grotere koersschommelingen.’

De hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis gelooft daarentegen niet dat kwakkelende aandelen als Econocom en Bekaert potentiële nieuwe beleggers zullen weghouden van de beurs. ‘Die volgen sowieso niet de individuele aandelen van die bedrijven op. Zij zullen zich eerder laten leiden door de succesverhalen van hun buurman en sneller Amazon dan Econocom zien. Of ze zullen kijken naar de Bel20 en vaststellen dat die eigenlijk vrij stabiel is.’