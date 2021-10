Jean-Pierre Blumberg krijgt leerstoel in Universiteit Antwerpen

Jean-Pierre Blumberg was incontournabel in de Belgische zakenwereld. Hij adviseerde als vennoot bij het kantoor Linklaters tal van bedrijven over beursintroducties, fusies en overnames. Zo zat hij aan de tafel toen KBC en Almanij fuseerden, toen Omega Pharma de beurs verliet en toen Belgacom (nu Proximus), Bpost en de chipspecialist X-Fab naar de beurs trokken. Hij trad ook op bij de overnamebiedingen op DocPharma, Arinso of Remi Claeys Aluminium en speelde een belangrijke rol bij de redding van KBC in 2008-2009.