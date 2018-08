Jo Van Biesbroeck bestuurder bij Etex

Jo Van Biesbroeck (61), econoom van opleiding, startte zijn carrière in 1978 bij de voorloper van de bierreus AB InBev. Daar doorliep hij verschillende functies en klom hij op tot directeur strategie en hoofd internationale businessontwikkeling van het hele concern. Dat maakte van hem de belangrijkste Belg in het management van de multinational.

In 2015 hield hij het voor bekeken bij AB InBev en werd hij manager van de voetbalclub RSC Anderlecht . Mogelijk kwam hij daar terecht via Alexandre Van Damme, de magnaat die een belangrijke aandeelhouder is van AB InBev en ook mee aan de touwtjes trekt bij Anderlecht .

Telenet

Van Biesbroeck nam ook diverse bestuursmandaten op. Zo was hij bestuurder bij de bioscoopgroep Kinepolis. Zijn belangrijkste mandaat is nu de functie van onafhankelijk bestuurder bij de Bel20'er Telenet. Daarnaast heeft hij een zitje bij de bouwgroep Matexi en met Etex komt daar nu een ander bouwbedrijf bij. Van Biesbroeck is ook betrokken bij meerdere initiatieven in de strijd tegen kanker, nadat zijn vrouw overleed aan kanker.