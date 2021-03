Jonge Belgen willen scheepvaart miljoenen euro's aan brandstof besparen

Twee jonge Vlaamse ondernemers hebben met hun start-up Toqua de Ocean Changemakers Challenge van The Economist Group gewonnen. Toqua wil met artificiële intelligentie reders fors helpen te besparen op hun brandstoffactuur.

Casimir Morobé hijst zich vandaag op het virtuele podium van de achtste editie van de World Ocean Summit van The Economist Group. 'Als finalist krijgen we de kans onze start-up te pitchen voor een internationaal publiek. Dat is een gouden kans omdat de scheepvaart een heel internationale sector is', zegt de vers afgestudeerde handelsingenieur.

De Ocean Changemakers Challenge beloont jonge initiatieven die oplossingen bieden voor de grote uitdagingen op zee, zoals vervuiling of overbevissing.

Morobé richtte Toqua in oktober op samen met zijn kompaan en computerwetenschapper Louis Vincent. 'Het idee is dat we met machinelearning en data-analyse een slimme tool bieden om de performantie van een schip te monitoren (de zogenaamde 'hull performance'). In de scheepvaart is enorm veel data beschikbaar, maar daar gebeurt zeer weinig mee. Het potentieel is enorm.'

Er loopt een pilootproject bij de beursgenoteerde tankerrederij Euronav. En we zijn gecontacteerd door de containerrederij MSC. Casimir Morobé medeoprichter Toqua

'Met Toqua brengen we gegevens samen over de motor, het schip - bijna elk schip heeft een ander design -, het weer, de wind, de stroming, de lading.... Door dat te combineren in een machine learning-model kan een reder veel beter plannen hoe de schepen ingezet moeten worden en wanneer er onderhoud nodig is. Dat rendeert, zowel economisch, door te besparen op brandstofkosten, als ecologisch, omdat schepen minder uitstoten.'

Het idee vloeide voort uit Morobés thesis. 'Daarvoor heb ik een eerste versie getest bij CMB (de Antwerpse rederij van de familie Saverys, red.). De resultaten waren veelbelovend.'

200.000 EURO Toqua schat dat zijn tool een besparing van 200.000 euro per schip in één jaar kan opleveren.

Hij schat dat huidige systeem zowat 6 procent kan besparen op de brandstoffactuur van een schip. 'Dat lijkt niet veel, maar het gaat al snel om grote bedragen omdat brandstof meer dan de helft van de operationele kosten van een schip uitmaakt. Voor één schip kan het gaan om een verschil van 200.000 euro per jaar of meer.'

Intussen loopt een pilootproject bij de beursgenoteerde tankerrederij Euronav. 'We hopen dat de Ocean Changemakers Challenge nog meer deuren opent. De scheepvaart is een gesloten wereld, waar het vaak aankomt op relaties. Dit zal zeker helpen. We staan in elk geval al in contact met de containerrederij MSC en enkele andere grote spelers.'

Bij de opstart investeerde het Istart-acceleratieprogramma van het Leuvense onderzoekscentrum Imec 50.000 euro in Toqua. 'Er werken intussen twee studenten parttime met ons mee', zegt Morobé. 'En we zijn actief op zoek naar nog meer knappe koppen;'

Voor Morobé is Toqua een combinatie van twee passies. 'Ik heb iets met de zee. Ik heb mijn internationaal vaarbewijs, ik zeil graag en heb altijd bij de zeescouts gezeten. Mijn vader werkt ook al heel zijn leven bij Jan de Nul. En via mijn studies ben ik gefascineerd geraakt door machinelearning en artificiële intelligentie.'

Dat laatste leidde vorig jaar tot de oprichting van Everest Analytics, een non-profitorganisatie waarmee Morobé masterstudenten handels- en burgerlijk ingenieur aan datascienceprojecten laat meewerken bij socialimpactbedrijven, zoals Kom op Tegen Kanker. 'Het is daar dat Louis en ik elkaar leren kennen hebben.'

En de naam Toqua? 'Vietnamees voor kraaiennest', lacht Morobé. 'We vonden dat op Google Translate en vonden dat het goed klonk.'