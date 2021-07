Jordy s' Jongers, de ondernemer die jongeren laat feesten in Lloret de Mar

Jordy S'Jongers is met zijn jongerenreisorganisatie Summer Bash aan zijn vijfde zomer toe. ‘De tweede met corona’, zucht hij.

Dit jaar leek Summer Bash na een verloren jaar opnieuw op het goede pad met 3.000 boekingen voor deze zomer. Lloret de Mar en bij uitbreiding de hele Costa Brava leek de plek te worden om eindelijk nog eens feestjes te bouwen in nachtclubs. Maar amper een week ver in de vakantie is het sprookje al voorbij. Het coronavirus verspreidt er zich als een lopend vuurtje, waardoor Vlaamse jongerenreisorganisaties hun klanten uit de regio evacueren.

‘We hadden deze week 350 jongeren en 35 monitoren aan de Costa Brava’, zegt Jordy S'Jongers, de bezieler van Summer Bash. Een eerste jongere testte zondag positief, 25 anderen volgden. Bij Jongerentravel zijn meer dan 100 klanten besmet geraakt.

De kans bestaat dat Summer Bash in Spanje pas midden augustus weer kan opstarten. Dat zal dan wel zonder nachtclubs zijn, maar met openluchtevenementen. Jordy S'Jongers Oprichter en zaakvoerder van Summer Bash

De kritiek op de feestende bende laaide snel op, maar S’Jongers verdedigt zich. ‘Op het moment van het vertrek was Spanje een groene zone. Reizen mocht dus. We hadden zelf ook maatregelen genomen. We huren clubs af, brengen eigen dj’s mee en hebben ook de muziek al eens uitgezet toen de mondmaskerplicht niet werd nageleefd. We hadden ook afgeraden om te kussen’, aldus S'Jongers. Maar het blijven jongeren en de volledige controle over zijn klanten heeft Summer Bash niet. ‘Het leek alsof corona in de clubs niet bestond’, getuigde een jongere eerder in Vlaamse kranten.

Jordy S'Jongers had met zijn bedrijf Summer Bash 3.000 boekingen voor deze zomer, maar vreest dat in Spanje in totaal 1.000 vakanties in het water kunnen vallen.

S'Jongers richtte Summer Bash vijf jaar geleden op samen met Guido Paust, de eigenaar van Fun-Reisen, de grootste jongerenorganisatie in Duitsland.

Intussen besliste Summer Bash uit veiligheidsoverwegingen iedereen vervroegd met bussen naar België te halen. Ook alle boekingen voor de komende twee weken worden geannuleerd. De klanten krijgen hun centen geheel of gedeeltelijk terug. Bij Summer Bash is het alle hens aan dek om de kosten voor de accommodatie en vliegtuigtickets bij de leveranciers deels te recupereren.

S'Jongers schat de financiële kater op 200.000 euro, al kan dat oplopen als de besmettingen in Spanje niet snel gaan liggen. 'De kans bestaat dat Summer Bash in Spanje pas midden augustus weer kan opstarten. Dat zal dan wel zonder de nachtclubs zijn, maar met openluchtevenementen.’

S'Jongers stampte Summer Bash vijf jaar geleden uit de grond, na eerst gewerkt te hebben als sportleerkracht en monitor bij verschillende reisorganisaties. Hij kwam in contact met Guido Paust, de eigenaar van de Duitse reisorganisatie Fun-Reisen, en samen zetten ze hun schouders onder Summer Bash. Het bedrijf mikt op 16-plussers. ‘Er was een beperkt aanbod van begeleide jongerenvakanties in de markt, en we zijn in dat gat gesprongen’, zegt hij.

S'Jongers maakte een veelbelovende start, met meteen 500 boekingen in het eerste jaar. Vorig jaar ging amper 60 procent van de geplande reizen door, en net op het einde van het seizoen woedde een virusuitbraak onder klanten in Portugal. Dit jaar zat Summer Bash opnieuw op schema, met meer dan 3.000 boekingen voor de zomer, en er waren plannen om uit te breiden naar Wallonië en Nederland.

‘Onze formules zijn populair. We bieden begeleiding overdag en ’s nachts’, zegt S'Jongers. ‘En we zijn goedkoper dan als je zelf je vlucht en accommodatie boekt. We organiseren bovendien unieke evenementen, zoals exclusieve rooftop- of poolparty’s.’