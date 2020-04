KU Leuven zamelde al 4 miljoen in voor coronafonds

Jack Dorsey, stichter en topman van Twitter, kondigde dinsdag aan dat hij 1 miljard dollar (925 miljoen euro) - een kwart van zijn vermogen - schenkt in de strijd tegen de coronapandemie. Van dergelijke bedragen is voorlopig geen sprake in België – al hebben sommige ondernemers misschien in alle stilte hun groot hart laten spreken - maar dat betekent niet dat de solidariteit onbestaande is.