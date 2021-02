Kalasjnikov lanceert hipsterwapen

De Russische wapenproducent Kalasjnikov lanceert een wapen dat kan gesynchroniseerd worden met een smartphone of een computer en beschikt over een schotenteller, een kompas en de mogelijkheid tot video-opnames.

De MP-155 Ultima is een gadgetwapen dat gebaseerd is op een bestaand jachtgeweer, de MP-155. Dmitri Tarassov, de topman van de Russische wapenfabrikant, erkent dat het speciaal bedoeld is om 'een publiek aan te trekken dat opgegroeid is met gadgets en zich geen leven zonder meer kan voorstellen'. 'De klassieke jacht wordt steeds zeldzamer, bijna extravagant zelfs. Daarom willen we ons richten tot de hipsters, tot generatie Z.'