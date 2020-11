Kandidaat-vaccin Moderna scoort nog beter dan Pfizer in testen

Een week na het goede nieuws van Pfizer-BionTech blijkt nu ook het kandidaat-covidvaccin van Moderna bijzonder doeltreffend in de klinische testen. Het Amerikaanse biotechbedrijf meldt dat het 94,5 procent van de mensen in zijn studie beschermt tegen infectie.

Moderna heeft de eerste resultaten binnen van zijn fase 3-studie. Dat checkt bij 30.000 proefpersonen of het vaccin doet wat moet - bescherming bieden tegen infectie met de ziekte covid-19 - en of er niet teveel bijwerkingen zijn. Van die 30.000 mensen zijn er 95 die besmet zijn geraakt met het coronavirus. 90 bleken te komen uit de groep die een vals vaccin kreeg, vijf besmette mensen bleken het echte vaccin te hebben gekregen. Vandaar dat Moderna nu tot de conclusie komt dat het virus voor 94,5 procent doeltreffend is.

Nog volgens de onderzoekers wijzen de eerste resultaten erop dat mensen uit verschillende leeftijdsgroepen en gemeenschappen deel uitmaken van de groep bij wie bescherming is aangetoond. 'In deze studie zaten veel ouderen en mensen die verhoogd risico lopen bij infectie', stelt Peter Openshaw, professor experimentele geneeskunde aan het Londense Imperial College tegenover Financial Times.

Dat het vaccin zo goed werkt, lag sinds vorige week in de lijn der verwachtingen. Moderna gebruikt dezelfde technologie als de Duitse rivaal BionTech, die samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer vorige week aankondigde dat hun vaccin 90 procent beschermt tegen infectie. BionTech en Moderna werken met een volledige nieuwe technologie, waar Moderna overigens zijn bedrijfsnaam op baseerde. Daarbij wordt een stukje genetisch code van het nieuwe coronavirus de cellen ingespoten, om ze om te turnen tot antivirusfabriekjes.

Bewaring tussen 2 en 8 graden

Moderna heeft één groot voordeel op het vaccin van BionTech. Dat vereist bewaring op min tachtig graden en bewaart ook maar een vijftal dagen, wat enorme logistieke uitdagingen vereist voor transport en verdeling. Moderna stelt dat het verwacht het vaccin dertig dagen te bewaren bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden.

'De eerste resultaten van onze fase-3 studies geeft ons de eerste klinische aanwijzing dat ons vaccin voorkomt dat mensen ziek, ook met de ergste symptomen', stelt Stephane Bancel, de Franse CEO van Moderna.

Rolling review

Moderna liet weten dat het in de komende weken officiële goedkeuring vraagt bij de FDA. Dat is de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond. Het betekent dat er nog voor het jaareinde mogelijk twee vaccins op de markt komen. Zijn EU-tegenhanger, het Europese geneesmiddelenagentschap, laat weten dat het al begonnen is met een 'rolling review' van het Moderna-vaccin. Dat wil zeggen dat het analyse doet op alle resultaten die direct door Moderna wordt doorgestuurd. Die methode dient om het proces richting goedkeuring voor de markt te versnellen.

De VS, Japan en Canada hebben allemaal bestellingen lopen voor het Moderna-vaccin. De EU onderhandelt nog. Zodra er een akkoord is, krijgt ook België de kans in te tekenen.