Kartelwaakhond vervolgt sigarettenfabrikanten

Het auditoraat van de BMA, de onderzoeksinstantie van de mededingingswaakhond, voerde in juni 2017 huiszoekingen uit in het kader van het dossier. Daarbij en uit het onderzoek kwam volgens een persbericht aan het licht dat de vier fabrikanten zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan mededingingsbeperkende praktijken.

Groothandelaars

Volgens de bevoegde auditeur bij de BMA bestond de praktijk erin dat de fabrikanten informatie over hun eigen toekomstige prijzen bezorgden aan hun groothandelaars en, via die groothandelaars, informatie over de toekomstige prijzen van hun concurrenten ontvingen. Deze gedragingen zijn mogelijk in strijd met de mededingingsregels.