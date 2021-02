Kleine zelfstandigen: 'Enige vooruitzicht is faillissement'

Kleinere federaties van de horeca-, beauty- en eventsector en de foorkramers hebben in de commissie Economie van de Kamer aan de alarmbel getrokken.

Ze vragen perspectief en duidelijkheid over de heropening en waarschuwen voor een golf van faillissementen. 'Het enige vooruitzicht voor ons is het uitzicht op een faillissement. Het is hoog tijd dat we hulp krijgen en gehoord worden.'

De Kamercommissie Economie hoorde woensdag niet alleen de 'grote' federaties, zoals Horeca Vlaanderen, maar had er bewust voor gekozen ook de kleine zelfstandigen aan het woord te laten in een hoorzitting. Onder meer de Belgische federatie van caféhouders FedCaf, de Brusselse cafésector, de Belgische Beauty Federatie, de Vereniging der Belgische Foornijveraars, Febelhair en Event Confederation kregen het woord.

De kappers gokken op 30 procent faillissementen in 2021. Horeca Vlaanderen verwacht na een omzetverlies van bijna 6 miljard euro in 2020 een aderlating van 2,2 miljard in 2021. De Beauty Federatie zag een inkomensverlies van 54 procent in 2020. En de foorkramers melden een verlies van 90 procent. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de sectoren zelf, maar ook voor de leveranciers.

Met de huidige steun komen we niet toe. We vragen een bijkomende tegemoetkoming. FedCaf Federatie van caféhouders

De steun van de overheid is ontoereikend, luidt het over de verschillende sectoren heen. 'Onze inkomsten liggen stil, maar onze vaste kosten, zoals huur en Sabam (muziekrechten, red.), blijven doorlopen. Met de steun komen we niet toe. We vragen een bijkomende tegemoetkoming', zegt FedCaf, dat de caféhouders vertegenwoordigt. 'De reserves zijn op, we trekken aan de alarmbel', zeggen ook de Kermisexploitanten, die bijkomende steun vragen.