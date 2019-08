Klokkenluider praat koers GE naar beneden

Een prominente klokkenluider zegt dat verborgen boekhoudproblemen bij het befaamde Amerikaanse concern General Electric (GE) oplopen tot 38 miljard dollar of zo'n 40 procent van de beurskapitalisatie.

Weinig namen in de Amerikaanse en wereldwijde bedrijfswereld spreken zo tot de verbeelding als die van General Electric Co. Dat heeft te maken met de oorsprong van het concern in 1892 en de fusie dat jaar van Edison General Electric Company en Thomson-Houston Electric Company. Edison General Electric, dat zijn naam leende aan het nieuwe bedrijf, was het zakenimperium van de bekende Amerikaanse uitvinder Thomas Alva Edison die in 1879 de eerste commercieel haalbare gloeilamp ontwkkelde.

De faam houdt tevens verband met het feit dat GE in 1896 een van de eerste twaalf bedrijven was die in de Dow Jones-index van Wall Street noteerden. En met het machtige conglomeraat dat de opvolgers van Edison uitbouwden.

Maar nu is GE al jaren op de dool, met tegenvallende resultaten, strategische misstappen en een kelderende beurskoers . Onder CEO Larry Culp lijkt er echter beterschap op komst, maar Culps werk wordt nu bemoeilijkt door klokkenluider Harry Markopolos.

Rapport

Die voert in een donderdag gepubliceerd rapport van 170 pagina's, dat ook veel weerklank kreeg in The Wall Street Journal, aan dat GE de omvang van zijn problemen maskeert, waardoor de financiƫle resultaten onjuist en frauduleus zijn.

Markopolos zegt onder meer dat de verzekeringsdivisie van het concern zijn reserves moet opdrijven met 18,5 miljard dollar en dat het zijn olie- en gasdivisie Baker Hughes onjuist weergeeft in zijn boeken.

Madoff

De klokkenluider heeft een zekere reputatie. Zo wees hij de markt op problemen bij de vermogensbeheerder van Bernie Madoff, jaren voor duidelijk werd dat Madoff eigenlijk een frauduleus piramidesysteem runde en daarvoor tot levenslang veroordeeld werd.

Daar staat echter tegenover dat Markopolos zegt dat hij en zijn collega's samenwerken met een niet nader bekend hefboomfonds dat speculeert op een daling van het GE-aandeel. Het fonds kreeg toegang tot het rapport voor het werd vrijgegeven.