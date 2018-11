Koersval Weight Watchers kost Tiense Suikerfamilie kwart miljard

Het welnessbedrijf Weight Watchers zag in het derde kwartaal 300.000 klanten vertrekken. Zo'n 4,2 miljoen klanten zijn nu aangesloten bij het bedrijf dat afslankmethodes en dieetproducten aanbiedt. Het afslankbedrijf kwam ook met de omzetcijfers onder de verwachtingen uit. Beleggers zijn een krimp van het klantenbestand niet meer gewend. Het aandeel was tot donderdagavond sinds begin dit jaar gestegen met 55 procent.

De koersval is slecht nieuws voor de Belgische zakenfamilies Ullens de Schooten en Wittouck. Dat waren belangrijke aandeelhouders van Tiense Suiker, tot ze het in 1989 verkochten aan het Duitse Südzucker. Hun vermogen slinkt met zo'n kwart miljard euro. Via de investeringsmaatschappij Artal hebben de families een belang van 22,17 procent in Weight Watchers.

Families

In 1999 kwam Weight Watchers in handen van de families. In 2001 werd Weight Watchers op de New Yorkse beurs geïntroduceerd, maar Artal behield een belangrijke participatie. Die werd de voorbije jaren geleidelijk teruggeschroefd. Met een belang van 22,3 procent is Artal nog altijd de grootste aandeelhouder van Weight Watchers. Winfrey komt op de tweede plaats.