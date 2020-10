Kort ziekteverzuim daalt met 16 procent

De grootste oorzaak is volgens hr-dienstenbedrijf Acerta het succes van thuiswerk.

Het korte ziekteverzuim in België - een afwezigheid voor één maand of minder - is na de lockdown van dit voorjaar met gemiddeld 16 procent gedaald.

'De Belg neemt minder vaak ziekteverlof, omdat hij in een thuiskantoor meer zelf zijn werkuren comfortabel kan indelen en minder stress ondervindt om de verplaatsing naar kantoor te maken', klinkt het.

Acerta baseert zijn analyse op de gegevens van bijna 30.000 bedrijven.

In maart en begin april lag het kort ziekteverzuim nog merkelijk hoger. Vanaf mei lag het echter gemiddeld 16 procent lager dan vorig jaar. Het verschil met 2019 was het grootst in mei zelf, met een recorddaling van 40 procent. Amper 1,4 procent van de werkdagen ging toen verloren aan kortstondig ziekteverzuim.

Telewerk

De tijdelijke werkloosheid was volgens Acerta geen factor. Het hr-dienstenbedrijf filterde de tijdelijk werklozen uit de cijfers. 'We zien dat, ook als we de dagen kortverzuim verhouden tot het aantal werkdagen met uitsluiting van de dagen tijdelijke werkloosheid, het aandeel kortstondig ziekteverzuim in dit coronajaar nog altijd lager uitkomt dan in 2019', zegt Miet Vanhegen, domeinverantwoordelijke bij het kenniscentrum van Acerta Consult.

'Dat doet ons besluiten dat de tijdelijke werkloosheid alleen de daling in kortstondig ziekteverzuim niet verklaart.'

Uit een online bevraging van Acerta, KU Leuven en HR Square bij 575 werkgevers blijkt dat telewerk de helft populairder is geworden dan vóór corona. Vier op tien werknemers mag nu van thuis (blijven) werken, terwijl dat vóór corona 27,4 procent was.