Kwartaaldividend Euronav neemt duik van 80 procent

De olierederij Euronav realiseerde in het derde kwartaal een nettowinst van 46 miljoen dollar, of 22 dollarcent per aandeel. Dat is minder dan de consensusprognose volgens Bloomberg (25 cent). De nettoschuld stond eind september op 1,09 miljard dollar.

Zoals beloofd keert Euronav 80 procent van die winst uit in de vorm van de inkoop van eigen aandelen of via een dividend. Euronav heeft al 18,5 miljoen dollar uitgegeven aan de inkoop van eigen aandelen. Blijft over: 18,5 miljoen dollar om uit te keren als dividend. Dat is 9 dollarcent bruto per aandeel. Dat dividend wordt in de loop van november uitbetaald. In n augustus lag het interim-dividend op 47 dollarcent. Dat was dan ook na een kwartaalwinst van 259 miljoen dollar.