L&H-bestuurders veroordeeld tot 655 miljoen aan schadevergoedingen

Het hof van beroep in Gent heeft in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 655 miljoen euro.

Liefst 15.000 gedupeerden stelden zich destijds burgerlijke partij in het strafproces rond de specialist in spraaktechnologie, dat al sinds 2007 loopt. Over ruim 9.000 vorderingen moest nog een oordeel vallen. Nog eens een vijfduizendtal vangt nu bot. Welgeteld 4.336 burgerlijke partijen krijgen wel een schadevergoeding.

Alles samen komen de schadevergoedingen neer 655 miljoen euro. De vraag is hoeveel effectief zal worden betaald. Bij de beschuldigden valt nauwelijks nog iets te rapen.

Sommigen hadden hun hoop nog gesteld op een vergoeding via KPMG. Maar het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen. De bedrijfsrevisor krijgt zelf 1 euro morele schadevergoeding, zo bleek uit de enige voorgelezen passage van het ruim tienduizend pagina's tellende arrest.

Hoofdelijk veroordeeld

De zes veroordeelde bestuurders zijn naast Jo Lernout en Pol Hauspie ook Nicco Willaert, Gaston Bastiaens, Carel Dammekens en Tony Snauwaert. Zij zijn elk hoofdelijk veroordeeld, wat betekent dat de gedupeerden hun geld in theorie bij elk van de zes partijen kunnen proberen recupereren. Maar de slaagkans daarvan is dus miniem.

Wellicht zagen veel gedupeerden af van verdere actie omdat men de kansen op recuperatie van de schade al inschatte als vrijwel nihil. Persrechter Martin Minnaert

Veel gedupeerden voelden de bui duidelijk al hangen. Dat zowat 5.000 vorderingen vrijdag zijn afgewezen of onontvankelijk werden verklaard, is volgens persrechter Martin Minnaert 'grotendeels, om niet te zeggen uitsluitend' te wijten aan het feit dat de eisers na een eerder tussenarrest niet meer de moeite namen hun eis of bewijsstukken nog bij te sturen. 'Wellicht zagen velen af van verdere actie omdat men de kansen op recuperatie van de schade inschatte als vrijwel nihil.'

Al 20 jaar failliet

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet na een fraudeschandaal, nadat in de zomer van 2000 onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht waren gekomen. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak en veroordeelde de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.