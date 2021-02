L'Oréal droomt van feest van make-up en parfums na pandemie

's Werelds grootste cosmeticareus L'Oréal denkt goede zaken te doen als de coronapandemie naar de geschiedenisboeken verdreven is. Net als na de Spaanse griep in 1918 hoopt hij dat er dan 'roaring twenties' aanbreken, waarin de mensen zich en masse zullen optutten om uit te gaan.

Hoewel het bedrijf achter merken als Maybelline, Garnier and Kiehl’s leed onder de gesloten winkels en schoonheidssalons, boerde het in het vierde kwartaal van vorig jaar beter dan verwacht, met dank aan de Chinese kopers en de e-commerce. De verkoop tussen oktober en december bedroeg 7,9 miljard euro, een stijging van 4,8 procent als valutaschommelingen en overnames buiten beschouwing worden gelaten.

Chinees voorsmaakje

In China, na de VS de belangrijkste markt voor L'Oréal, groeide de verkoop vorig jaar met 27 procent. Omdat in China al veel coronamaatregelen versoepeld zijn, is dat volgens Agon een voorsmaakje van wat de rest van de wereld mag verwachten.