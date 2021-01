L'Oréal verhuist honderdtal jobs naar Nederland

Het cosmeticaconcern L'Oréal wil een nieuwe organisatie opzetten voor zijn activiteiten in de Benelux. De ingreep heeft een impact op 125 werknemers in Brussel.

'We zullen aan de betrokken medewerkers voorstellen te verhuizen naar Amsterdam. We doen al het nodige om hen te begeleiden in deze stap en hen een internationale ervaring voor te stellen, met voordelen om hen aan te moedigen naar Nederland te gaan', zegt communicatiedirecteur Brigitte Bekaert. 'Het is voor ons erg belangrijk er een vertegenwoordiging van de bevolking van onze verschillende markten te hebben.'