Lee Kun-hee, 'kluizenaar-koning' van Samsung, overleden

Lee Kun-Hee aan de kantoren van Samsung in 2011. Sinds 2014 was hij bedlegerig na een hartaanval.

Lee Kun-Hee was de man die de Zuid-Koreaanse groep Samsung transformeerde van een lokale onderneming tot de industriële grootmacht die ze vandaag is.

Lee Kun-Hee werd 78 jaar. Zijn overlijden werd aangekondigd in een officieel persbericht van de groep. 'Voorzitter Lee overleed op 25 oktober in het bijzijn van zijn familie, onder wie vicevoorzitter Jay Y. Lee', aldus het communiqué.

Lee werd in 1942 geboren in het Zuid-Koreaanse dorp Uiryeong. Hij was de derde zoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chul. Op 11-jarige leeftijd stuurde zijn vader hem naar Japan. Hij wilde dat Lee zou leren hoe Japan zijn economie opnieuw aan het opbouwen was uit de as van de Tweede Wereldoorlog.

Lee zou later toegeven dat hij een eenzaat was en dat hij het moeilijk had om vrienden te maken. Hij zou in Japan blijven om er economie te studeren en ging business management studeren aan de George Washington Universiteit in de Verenigde Staten.

206 miljard dollar Samsung was in 2019 goed voor een omzet van omgerekend 206 miljard dollar.

In 1987 nam Lee de leiding over Samsung. Zijn tijd in Japan zou bepalend blijken voor de koers die hij zou varen en de focus die hij legde op nieuwe technologie. Hij bouwde het bedrijf uit tot een van 's werelds grootste producenten van smartphones, televisies en geheugenchips.

In 2008 legde hij zijn bestuursfunctie bij het concern neer, omdat hij was veroordeeld voor belastingontduiking.

Begin 2010 keerde hij echter alweer terug als voorzitter. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg. Na zijn hartaanval nam zijn zoon Jay Y. Lee als vicevoorzitter zijn taken waar.