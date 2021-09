Let op voor u geld leent aan kleinere bedrijven

De voorbije weken kwamen twee crowdlendingprojecten in de problemen waardoor investeerders hun ingelegd kapitaal dreigen te verliezen. Waarop moet u letten als u in zo’n project stapt?

Door de populariteit van sociale media, waarmee gemakkelijk en snel een grote groep mensen kan worden bereikt, zit ook crowdlending in de lift. Daarbij wordt bij het grote publiek geld geleend voor een project of een kleine onderneming. Brutorentes kunnen soms oplopen tot 9 procent per jaar. Maar samen met de groeiende populariteit komen nu ook de risico’s van crowdlending naar boven.

Crowdlending moet via een erkend platform verlopen.

Vorige week raakte bekend dat de West-Vlaamse specialist in bruggen en staalconstructies Ferrokonstrukt in vereffening gaat. De 1,25 miljoen euro die amper een jaar geleden werd opgehaald via crowdlending dreigt verloren te gaan. Eerder deze maand eisten ook al investeerders die via het crowdlendingplatform BeeBonds obligaties voor een Gents hotel kochten, hun geld terug. Wat moet u weten voor u in zo’n project stapt?

Platform

Crowdlending moet via een erkend platform verlopen. De financiële toezichthouder FSMA kent de erkenningen voor alternatieve financieringsplatformen toe. Zeven platformen beschikken over een erkenning. Daarnaast kunnen ook gereglementeerde ondernemingen, zoals kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, een platform opzetten zonder dat ze daarvoor een bijkomende vergunning nodig hebben. KBC Bolero is daar een voorbeeld van.

Ontleen geen te grote bedragen aan één bedrijf, en spreid over meerdere bedrijven.

Dat een platform door de FSMA erkend is, betekent echter niet dat u enige zekerheid krijgt over de terugbetaalbaarheid van de lening. De platformen fungeren alleen als tussenpersoon. ‘Wij brengen bedrijven en investeerders samen, maar geven geen adviezen. De investeerder moet zelf zijn huiswerk maken’, luidt het bij KBC Bolero.

Dat betekent niet dat er helemaal geen controle is. De FSMA kan nagaan of de informatienota die bedrijven ter beschikking moeten stellen, volledig is en niet misleidend. Als de nota onvolledig is, dan riskeert het bedrijf een boete. Het overkwam het vastgoedbedrijf Growners in augustus. Volgens de FSMA gaf de groep, die in januari 2020 in recordtijd 1,5 miljoen euro ophaalde, te weinig informatie over haar hoge schuldgraad. Growners moest een boete van 50.000 euro ophoesten.

Kredietrating

Maar zelfs een correct opgestelde informatienota garandeert investeerders niet dat ze alle risico’s correct kunnen inschatten. Voor kleinere ondernemingen, die vaak nog voor grote investeringen staan en in een nichemarkt opereren, valt de kredietwaardigheid heel moeilijk in te schatten. Bovendien is er geen kredietrating voorhanden, zoals dat op de obligatiemarkten het geval is. Zo’n rating wordt opgesteld door een onafhankelijk bureau en geeft een indicatie over de kredietwaardigheid van het bedrijf.

De risico's om geld te lenen aan een kleine onderneming zijn dus ontegensprekelijk groter. Crowdlending is een vorm van achtergestelde lening waardoor obligatiehouders achteraan in de rij staan als het tot een faillissement zou komen. Bij Bolero Crowdfunding bedroeg de faillissementsgraad in 2020 iets meer dan 3 procent.