Leten: 'Er komt een positieve correctie na corona'...

De captain of industry Ronnie Leten vindt het coronavirus vervelend, maar ook niet meer dan dat. De voorzitter van Ericsson wijst zelfs op de positieve correctie.

De uitbraak van het coronavirus treft het Belgische bedrijfsleven. In een enquête van de technologiefederatie Agoria zegt twee derde van de respondenten storingen te zien in de toeleveringsketen vanuit China. De Limburgse topmanager Ronnie Leten, de voorzitter van de telecomreus Ericsson, het mijnbouwbedrijf Epiroc en de vacuümpompenfabrikant Piab, ziet de logistiek als de grootste kopzorg.

'Bij de bedrijven waarbij ik betrokken ben, draait het niet zozeer om de productie. Dat is een simpele ja-neevraag', zegt hij in een gesprek met De Tijd. 'Het transport van en naar China ligt moeilijker. Krijg je je vracht het land in en uit? Want er is zowel hinder bij zeevracht als bij cargotreinen.'

Slapeloos

Hoe groot de impact is, hangt af van bedrijf tot bedrijf. 'Vele hebben voor bepaalde componenten slechts één toeleverancier. Beschikken over een tweede en een derde toeleverancier heeft een prijskaartje. En leveranciers zijn niet graag de tweede keuze.'

Er zullen verschuivingen en slapeloze nachten zijn, maar niet meer dan dat. Ronnie Leten Voorzitter Ericsson

Ondernemingen zijn druk bezig hun logistiek minder afhankelijk te maken van China. 'Ik zie dat bij de bedrijven waar ik kom', zegt Leten. Veel hangt af van de gebruikte onderdelen. 'Wat als je onderdelen nodig hebt die alleen in de getroffen regio geproduceerd worden, en het een halfjaar vergt om te verhuizen? Dan beslis je nog niet, maar wacht je af.'

Bij de bedrijven waar hij betrokken is, ziet Leten geen problemen: 'Bij Epiroc hebben we bepaalde onderdelen uit China nodig, maar dat zijn geen unieke processen. Er zullen verschuivingen en slapeloze nachten zijn, maar niet meer dan dat.'

Geïntegreerd

De uitbraak van het coronavirus is voor iedereen een goede realitycheck, vindt Leten. 'Het grote verschil met de uitbraak van het SARS-virus in 2003 is dat de logistieke keten veel meer geïntegreerd is door de globalisering. Dat heeft voor- en nadelen.'

We zullen in het eerste kwartaal bedrijven zien die minder produceren, minder factureren en dus minder omzet draaien. Ronnie Leten Voorzitter Ericsson

Leten legt dat laatste uit met een voorbeeld. 'Als ik een machine bouw met honderd onderdelen en ik kom één onderdeel tekort, kan ik niet voort en mis ik omzet. Maar op een bepaald moment zal ik ook tegen een ander bedrijf, dat twee van die honderd onderdelen levert, zeggen: 'Stop met leveren.''