Leuvense fietstechnologie haalt 7 miljoen euro op

Rein4ced ontketent een revolutie in de fietswereld met fietskaders uit composietmaterialen, made in Belgium. Gedreven door de pandemie versnelt de start-up en haalt hij 7 miljoen euro vers kapitaal op.

Rein4ced produceert fietskaders op basis van een nieuw, zelf ontwikkeld composietmateriaal en gaat daarmee de strijd aan met de carbonfietsen. Het Rein4ced-materiaal is even licht en even stijf als carbon, maar minder bros. Kleine, interne, onzichtbare scheurtjes maken dat carbonkaders plots kunnen breken. Rein4ced daarentegen combineert koolstofvezels met heel fijne staalvezels op strategische plaatsen die de fiets extra sterk maken.

Het bedrijf, opgericht in 2015, telt 40 werknemers en heeft een volautomatische fabriek in Leuven voor de productie van fietskaders.

Het heeft al twee contracten getekend voor (elektrische) mountainbikes. Door de pandemie komen de aanvragen voor samenwerking versneld binnen.

Rein4ced heeft al twee contracten op zak. De Nederlandse fietsenreus Accell lanceert met zijn mountainbikemerk Ghost binnenkort een model met een kader dat in de Leuvense fabriek van Rein4ced is vervaardigd. Kellys Bicycles, een merk dat vooral in Oost-Europa populair is, werkt met de Leuvenaars samen aan een elektrische mountainbike.

Die twee klanten kiezen niet alleen voor de technologische innovatie van Rein4ced, maar ook voor de logistieke voordelen.

Nu gebeurt de productie van fietsen bijna volledig in Azië. Fietsmerken moeten daarom rekening houden met lange levertermijnen en maanden vooraf productieorders doorgeven. Dat maakt het onmogelijk flexibel in te spelen op de marktvraag bij ons.

‘Dat model staat onder druk. De pandemie heeft dat nog extra in de verf gezet’, zegt Michael Callens, de oprichter en CEO. De vraag naar fietsen is fors gestegen, maar de Aziatische fabrieken kunnen de aanvragen niet aan en de wachttijden zijn opgelopen. ‘Dan komen wij. Wij brengen een deel van die productie terug van Azië naar Europa.' In Europa worden jaarlijks 1,5 miljoen carbonfietsen verkocht, en Callens gaf eerder al aan dat het mogelijk moet zijn een derde daarvan lokaal te produceren.

De pandemie heeft nog eens in de verf gezet dat fietsmerken afhankelijk zijn van productie in Azië. We brengen een deel van die productie terug naar Europa. Michael Callens CEO en oprichter Rein4ced

‘We merken dat meer partijen met ons willen samenwerken. Veel bedrijven zien in dat lokale bevoorrading strategisch belangrijk wordt. Het was onze bedoeling twee projecten per jaar te starten, maar het zal sneller gaan.’

In Leuven werd de voorbije jaren geïnvesteerd in een volautomatische fabriek die kan concurreren met de carbonframes uit Azië. Die heeft een capaciteit van 20.000 kaders per jaar, maar dat kwam er niet zonder slag of stoot. De machines die in Leuven draaien, zie je nergens anders in de wereld. ‘Die capaciteit zullen we nu gestaag vullen met orders. Met het verse kapitaal zullen we opschalen, projecten voorfinancieren, machines laten bouwen om de verwachte groei aan te kunnen en ons team van 40 mensen uitbreiden’, zegt Callens.

Wat we doen, is ook relevant voor de automobiel- en luchtvaartindustrie. Michael Callens CEO en oprichter Rein4ced

