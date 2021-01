Limburgse mazoutkoning neemt stookoliedistributie van Q8 over

'Stilaan komen we uit het verdomhoekje, mazout kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie', zegt CEO Stefan Baeten

Comfort Energy, de grootste Belgische verdeler van stookolie, neemt de activiteiten van Q8Mazout in België en Luxemburg over. Het bedrijf, in handen van de Limburgse ondernemer Francis Wanten, maakt deel uit van een groter energie-imperium van de familie, met een omzet van 900 miljoen euro.

Met de deal koopt Comfort Energy zich in op de veel grotere Brusselse en Waalse markt van huisbrandolie, en ook een stuk in Luxemburg. ‘Het gaat om een forse geografische uitbreiding voor ons bedrijf’, zegt Stefan Baeten, die al 18 jaar aan het hoofd staat van Comfort Energy. ‘Twee derde van onze omzet kwam uit Vlaanderen, terwijl Q8Mazout sterk staat op de Brusselse en Waalse markt. Daarnaast kopen we ook een concurrent uit de markt.’

Comfort Energy levert elk jaar 800 miljoen liter stookolie aan gezinnen, winkels en kmo’s, goed voor 500 miljoen euro, en heeft daarmee 15 procent van de Belgische markt in handen. Concurrenten zijn (behalve Q8) Total en Octa+, en zo'n 350 kleine spelers. De relatief grote omzet geeft een vertekend beeld van de omvang van het bedrijf. Typisch voor een oliedistributeur zijn de hoge volumes met flinterdunne marges. Zo haalt het bedrijf op de omzet van 500 miljoen een brutobedrijfswinst (ebtida) van ongeveer 23 miljoen euro. Het bedrijf levert ook elektriciteit en gas.

De helft van de gezinnen in Wallonië verwarmt nog met stookolie - in Vlaanderen is dat een vijfde -, meteen ook de reden waarom de overheid daar niet wil raken aan stookolieketels. Stefan Baeten CEO Comfort Energy/Hasco Invest

Door de overname van Q8Mazout stijgen de omzet tot 710 miljoen euro en het volume tot 1,2 miljard liter. Comfort Energy bedient voortaan bijna 20 procent van de Belgische markt voor huisbrandolie. Het aantal werknemers stijgt van 250 naar 350.

Over de overnameprijs wil Baeten niets kwijt. ‘Voor deze deal was de goedkeuring nodig van de minister van Olie van Koeweit. We willen hem niet in diskrediet brengen door een overnameprijs bekend te maken.’

Fossiel

Is een fossiele brandstof als stookolie nog wel een business van de toekomst, zeker nu in Vlaanderen sinds dit jaar geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden in nieuwbouwwoningen? ‘We zijn het gewoon in het hoekje te zitten waar de klappen vallen’, lacht Baeten. ‘Maar stilaan komen we uit het verdomhoekje. Mazout kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie, doordat branders almaar efficiënter worden en vooral door de toevoeging van biobrandstoffen. Waarschijnlijk zullen er verplichtingen komen om tot 30 procent biobrandstoffen toe te voegen aan klassieke stookolie – in Frankrijk zelfs al vanaf 2022. Daardoor ligt de CO2-uitstoot bij de verbranding tot 25 procent lager, tot de kritische drempel van 250 gram CO2-uitstoot per kilowattuur opgewekte energie – ongeveer zoveel als bij gas.'

'Dat komt omdat in biofuels minder koolwaterstoffen zitten, waardoor een pak minder CO2 vrijkomt bij de verbranding. In Finland worden woningen nu al op 100 procent biobrandstof verwarmd, zonder CO2-uitstoot dus.’

‘Als je het bovendien uit frituurolie, plastics, banden of huishoudelijk afval haalt, zit je ook niet met het ethische probleem dat er landbouwgrond voor opgeofferd moet worden, zoals voor koolzaadolie. We voelen almaar meer interesse van Europa en andere overheden omdat het de CO2-uitstootdoelen sneller haalbaar maakt, zonder de consument te verplichten tot zware investeringen. Gemengde stookolie vergt geen aanpassingen aan de logistiek noch aan de stookolieketels.’

Internationalisering

Biofuel is wel 30 procent duurder dan klassieke stookolie, geeft Baeten toe. ‘Maar in afgelegen en bergachtige gebieden is het vaak de enige optie. Op hoge hoogte is het vaak zo koud dat warmtepompen niet meer functioneren. In rurale gebieden liggen vaak geen gasleidingen. De helft van de gezinnen in Wallonië verwarmt nog op stookolie – in Vlaanderen is dat een vijfde -, meteen ook de reden waarom de overheid daar niet wil raken aan stookolieketels.’

Nu het bedrijf een duidelijke dekking heeft in heel België en Luxemburg ziet Baeten in biobrandstoffen ook mogelijkheden om verder te internationaliseren. ‘Frankrijk en Duitsland zijn belangrijke mazoutlanden, waar de markt nog erg versnipperd is. Daar willen we onze overnamepolitiek voortzetten.’