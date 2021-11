'Lockdown zal skiseizoen in Oostenrijk redden'

Oostenrijk is in lockdown tot midden december. Leeft de vrees dat het skiseizoen in het Alpenland opnieuw in het water valt? ‘Dit zal het seizoen net redden.’

In Oostenrijk geldt sinds maandag een harde lockdown. Buiten sporten is wel nog toegelaten. De Oostenrijkse regering geeft de skigebieden daarom de toestemming open te blijven en de liften te laten draaien.

Omdat de horeca en toeristische accommodaties gesloten blijven, betekent dat in de praktijk dat alleen Oostenrijkers op de latten of op hun snowboard kunnen staan. Belgen en andere buitenlanders zijn tot 13 december niet welkom op de Oostenrijkse pistes. Wie in de komende drie weken een skitrip in Kitzbühel, Sölden of Ischgl had gepland, moet dus op zoek naar een oplossing.

Shortski

‘We hadden een shortski gepland, met dertig personen en vertrek begin december’, zegt Dick Van Dyck, de zaakvoerder van het Oost-Vlaamse JOSK Travel. Dat moest voor JOSK het begin worden van een denderend winterseizoen. ‘Maar we hebben dus moeten annuleren. We betalen iedereen tot de laatste cent terug. Die dertig man zal het verschil niet maken in onze eindafrekening, maar symbolisch kan het wel tellen.’

JOSK ontvangt jaarlijks zo’n 15.000 wintersporters, van wie de helft in Italië en de helft in Oostenrijk. Toch maakt Van Dyck, net als de rest van de sector, zich geen zorgen over de komende maanden. ‘De lockdown valt in een relatief rustige periode. Oostenrijk wil daarmee de rest van het winterseizoen redden’, is overal te horen.

Er ligt een goudklomp voor onze neus. Hopelijk moeten we die niet laten liggen. Dick Van Dyck zaakvoerder JOSK travel

Vooral de weken met Kerstmis en Nieuwjaar zijn cruciaal en vormen de piek. ‘100 procent zeker ben je nooit, maar we gaan ervan uit dat de lockdown na 13 december wordt opgeheven, en dan is het geen drama.’

De voorbije twee winters waren wel een drama. Het skidorp Ischgl ontpopte zich in maart 2020 als een coronabrandhaard van waaruit het virus zich snel over heel Europa verspreidde. Vorige winter bleven Belgische skiërs op hun honger zitten door het verbod op niet-essentiële reizen.

‘Onze omzet was vorig seizoen nul, maar dit jaar is het goed. Ik denk dat we in de 32 jaar dat we bestaan nog nooit zoveel boekingen hebben gehad. Voor de kerst-, krokus- en paasvakantie zitten we zo goed als vol. Er ligt een goudklomp voor onze neus. Hopelijk moeten we die niet laten liggen’, klinkt het bij JOSK Travel. ‘De boekingen blijven trouwens komen, ook deze ochtend nog. En annuleren doen onze klanten niet.’

Veiligste bestemming

Datzelfde verhaal is te horen bij Kriski uit Gent. ‘Ook voor Oostenrijk krijgen we nog boekingen. Oostenrijk zal na de lockdown zowat de veiligste skibestemming zijn’, zegt zaakvoerder Kris Klingele.

Oostenrijk zal na de lockdown zowat de veiligste skibestemming zijn. Kris Klingele zaakvoerder Kriski

Sunweb, goed voor 300.000 wintersporters per jaar, zegt op weg te zijn naar een beter jaar dan in 2019. ‘Toen zaten we rond deze periode op 180.000 boekingen. Nu zitten we daar 12 procent boven. We zien nu voor januari en februari een lichte verschuiving van de boekingen naar Frankrijk. Maar Oostenrijk is nog altijd goed voor 40 procent’, zegt Tim Van Den Bergh, de woordvoerder van Sunweb. ‘Mensen willen gewoon opnieuw skiën. De maatregelen die daarbij horen, nemen ze erbij.’

In Oostenrijk geldt een mondmaskerplicht in de afgesloten liften en wachtrijen en een bewijs van vaccinatie of herstel van het coronavirus.

‘Mensen zijn zich ervan bewust dat de après-ski niet zal zijn zoals in normale jaren. Maar wie moet kiezen tussen ski met weinig après-ski of geen ski, die heeft de keuze snel gemaakt', klinkt het bij een reisorganisator.