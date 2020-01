‘Losgeld betalen aan hackers is gevaarlijk'

Schade

Bij grote bedrijven met vertakkingen tot in het buitenland is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als er geen back-up voor handen is, adviseert het CERT een ontcijferingssleutel te gebruiken om de besmette bestanden te vrijwaren, maar zulke sleutels bestaan nog niet voor elk type ransomware. Zodra een bedrijf het slachtoffer is van een cyberaanval, is de schade aanzienlijk. Daarom hameren de FCCU en de CBB op preventie.