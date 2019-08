Luikse zakenman Guy Paquot (Bois Sauvage) overleden

Guy Paquot, de hoofdaandeelhouder van Neuhaus-eigenaar Bois Sauvage, is op 78-jarige leeftijd in Botswana overleden.

Paquot (° 1941) overleed op 11 augustus, maar het nieuws raakte pas nu bekend via de overlijdensberichten. Die noemen hem niet met de voornaam, maar 'Ridder Paquot', een verwijzing naar de adellijke titel die hij in 2001 kreeg. De Luikenaar overleed tijdens een familiale reis in Eagle Island, een safari-oord in het Afrikaanse Botswana.

De discrete zakenman is de co-oprichter en hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde Compagnie du Bois Sauvage . Die holding, een bedrijvengroep in de oude Belgische stijl, heeft belangen in het Duitse beurshuis Berenberg Bank, metalengroep Umicore, isolatie- en schuimbedrijf Recticel en de pralinemerken Neuhaus (100 procent) en Jeff De Bruges (66 procent).

Paquot had volgens de recentste meldingen iets meer dan de helft van Bois Sauvage in handen, via twee financiële vehikels. De holding heeft een beurskapitalisatie van 633 miljoen euro, wat betekent dat zijn voormalige sterkhouder op papier ongeveer 317 miljoen euro waard was.

Hij zat zelf niet meer in de raad van bestuur, maar kreeg wel de titel van erevoorzitter. De familiale belangen worden al enige tijd behartigd door dochter Valérie.

Stabiliteit

Bois Sauvage, ontstaan uit een kluwen van 19 uiteenlopende ondernemingen, noemt zichzelf 'een beursgenoteerde patrimoniumvennootschap met een stabiele familiale hoofdaandeelhouder.' Het hoofdkantoor ligt in de schaduw van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

Paquot investeerde het liefst in Belgische bedrijven, veelal uit de industrie, en mengde zich in de keuzes op het vlak van strategie en leidinggevend personeel. Hij eiste dat de participaties winstgevend zijn, zodat de vruchten ervan via een dividend van de holding verdeeld konden worden aan de aandeelhouders.

Speculaties over beursexit doken de voorbije jaren af en toe op, maar zover kwam het nooit.

Ontsnapt aan Fortis-proces

Bois Sauvage leidt doorgaans een bestaan in de luwte, maar kwam bij de crash van de financiële groep Fortis in de spotlights te staan.

Op 3 oktober 2008 verkocht de holding in pure paniek ruim 2,6 miljoen Fortis-aandelen. Al snel groeide het vermoeden dat toenmalig voorzitter Paquot en zijn raad van bestuur ingelicht waren. Spilfiguur was Luc Vansteenkiste, de gewezen topman van werkgeversorganisatie VBO en Recticel, en op dat moment ook lid van de raad van bestuur van Bois Sauvage en van Fortis Bank.