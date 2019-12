MR kiest nu voor een regenboogcoalitie

De liberalen geven het idee van een federale regering met de PS en de N-VA op en geven voorrang aan een paarsgroene (of regenboog-)coalitie van socialisten, liberalen en groenen, met de christendemocraten van CD&V.

Een opvallende demarche van de MR. Vicepremier David Clarinval (MR) houdt in een interview in La Libre Belgique en La Dernière Heure een pleidooi voor een paarsgroene (of regenboog-)coalitie van socialisten, liberalen en groenen, met de christendemocraten van CD&V.. Lukt dat niet, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen.

'Door ervoor te zorgen dat hij geïsoleerd staat, is Bart De Wever de vader van de regenboogcoalitie aan het worden', zegt de minister van Begroting en Ambtenarenzaken. 'Het is een jaar geleden dat de regering-Michel gevallen is. Het is tijd om de stier bij de hoorns te vatten.'

Een as PS-N-VA en een Zweedse coalitie (N-VA, MR, CD&V en Open Vld) zijn onmogelijk, stelt Clarinval vast. 'Wat blijft erover? De regenboogcoalitie. Maar een klassieke regenboogcoalitie, met 76 parlementsleden op 150, is te nipt, vinden we bij de MR. Er moet dus een Vlaamse partij bij, die voor evenwicht zorgt tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Als dat de CD&V is, komen we aan aanvaardbare verhoudingen. Het vierde scenario, tot slot, zijn verkiezingen.'

Voor de MR is het met andere woorden duidelijk: paarsgroen met CD&V of verkiezingen. Clarinval benadrukt overigens ook dat de nota van gewezen informateur Paul Magnette (PS) aangepast moet worden in het voordeel van de liberalen ('evenwichtiger') om tot een echt akkoord te komen.