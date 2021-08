MacKenzie Scott, de wilde weldoener die haar halve vermogen kwijt wil

Met bijna 8,6 miljard dollar aan giften in amper een jaar tijd overtreft MacKenzie Scott de Gates Foundation, de stichting van Microsoft-grondlegger Bill Gates. Hoewel ze zich stilaan ontpopt tot 's werelds grootste filantroop blijft de ex-echtgenote van Amazon-stichter Jeff Bezos liever uit de schijnwerpers.

In juni schonk ze 2,7 miljard dollar weg aan 286 goede doelen, al voelde MacKenzie Scott dat niet meteen in haar portefeuille. Als je een belang van 4 procent in de e-commercereus Amazon aanhoudt, dan dikt je fortuin dankzij de forse klim van het aandeel nu eenmaal sneller aan dan je het kan uitgeven. In het geval van de 51-jarige Amerikaanse bedraagt dat vermogen naar schatting 85,2 miljard dollar (72,5 miljard euro). Dat levert haar een 23ste plaats in de Bloomberg Billionaires Index op, net na de Franse zakenman en Gucci-eigenaar François Pinault.

Scott vergaarde haar fortuin aan de zijde van miljardair Jeff Bezos. In 1994 stapte het koppel in het huwelijksbootje, toen Amazon niet meer dan een onooglijk online boekenwinkeltje was dat Bezos runde vanuit de garage bij hun huurwoning. 'Ik was erbij toen hij het businessplan schreef. Ik werkte met hem in onze omgebouwde garage, de kantoren, de verdeelcentra en de vergaderzalen in de beginjaren van Amazon', stelde ze in een - hoe kan het ook anders? - Amazon-recensie van een boek over haar ex-man. Ze vond dat het werk te veel feitelijke onjuistheden bevatte.

Affaire

25 jaar, vier kinderen en een duizelingwekkende toename in de beurswaarde van Amazon later was het huwelijksgeluk plots op. Begin 2019 maakte Bezos het nieuws over de scheiding bekend, nadat een Amerikaans roddelblad er naar verluidt mee had gedreigd zijn affaire met de actrice Lauren Sanchez bekend te maken. De twee zijn nog altijd samen.

Hoewel ze recht had op meer, nam Scott genoegen met 4 procent van de Amazon-aandelen. Naast de titel van rijkste man ter wereld gunde ze haar voormalige echtgenoot ook het stemrecht dat bij het aandelenpakket hoorde. 'Opgewonden over mijn eigen plannen. Dankbaar voor het verleden, terwijl ik uitkijk naar wat komt', schreef Scott over de afwikkeling van de scheiding in een van haar schaarse tweets. Ook interviews weigert ze steevast.

Kort na de scheiding besloot Scott, een bekroonde schrijfster van twee romans, zich aan te sluiten bij Giving Pledge. Samen met andere superrijken zoals meesterbelegger Warren Buffett en Microsoft-oprichter Bill Gates nam ze zich voor tijdens haar leven het grootste deel van haar vermogen weg te schenken. 'Het lijdt geen twijfel dat iemands persoonlijke rijkdom het product is van een collectieve inspanning en sociale structuren, die kansen bieden voor sommige mensen en obstakels vormen voor talloze anderen', zei ze daarover.

Met een geschat vermogen van 85,2 miljard dollar hebben Scott en Dan Jewett, een leerkracht wetenschappen met wie ze eerder dit jaar in het huwelijksbootje stapte, nog wel even te gaan. Het Amerikaanse persagentschap Bloomberg rekende voor dat de teller al op minstens 8,6 miljard dollar staat, verspreid over 786 toegekende giften. Niet alle bedragen zijn bekend, maar het leeuwendeel van de gekende stortingen - 1,6 miljard - vloeide naar universiteiten en andere onderwijsinstellingen.