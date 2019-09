Machtige mannen dragen een brocelet

Opvallende trend onder machtige mannen: waar aan hun polsen lang enkel plaats was voor Zwitserse horloges, tooien almaar meer CEO’s, managers en bankiers zich plots met goedkoop ogende armbandjes. ‘Ze willen tonen dat er een fijne mens zit in dat saaie pak met das.’

Marc Raisière ziet eruit zoals een bankier eruit hoort te zien. De CEO van de grootbank Belfius gaat standaard gekleed in een donkerblauw pak met dito das op een wit hemd, met daaronder zwarte leren schoenen. Aan de linkerarm prijkt - noblesse oblige - een chique horloge. Zijn grijze haren, piekfijn gekapt, stralen levenservaring en wijsheid uit. Het is een outfit die de sobere degelijkheid ademt die je verwacht van de goede huisvader die over je spaargeld moet waken.

Tenminste, tot je oog op ’s mans rechterpols valt. Daar is plots plaats voor een portie frivoliteit die in schril contrast staat met de berekende zakelijkheid van Raisières andere vestimentaire keuzes. Aan de pols draagt de Belfius-CEO een collectie armbandjes, gemaakt van gevlochten leer en kleine, kleurrijke pareltjes. Het zijn accessoires die we meer associëren met de prulletjes die we vroeger maakten op een regenachtige dag op scoutskamp dan met een serieuze topbankier. Maar Raisière draagt ze zonder complexen, als een knipoog ter hoogte van de pols.

Schermvullende weergave Marc Raisière, CEO van Belfius. ©BELGA

De Belfius-topman is niet alleen. Wie wel eens rondloopt op een Voka-event, zich waagt in de businessseats van een voetbalclub, of op Tomorrowland in de vipruimte binnen mocht, kan er niet naast kijken: het armbandje is aan een steile opmars bezig onder machtige mannen. Steeds meer ondernemers, managers, bankiers, consultants, politici en topadvocaten - het publiek dat eerder wordt geassocieerd met een Patek Philippe dan met macramé - dragen tegenwoordig bracelets.

Het beste bewijs dat het een trend is in bestuurskamers? De doorgaans bloedserieuze Zwitserse zakenbank UBS kwam onlangs met een reclamecampagne op de proppen waarin de opgevoerde bankier prominent zijn ‘man bracelet’ - of brocelet, zo u wilt - tentoonspreidde. Als een grootbank met een vermogend en zakelijk cliënteel ermee uitpakt, dan is het een díng onder hun doelpubliek.

Statussymbool

Waarom onze decisionmakers plots als een blok vallen voor kralenarmbandjes en gevlochten touw? ‘Omdat ze symbool staan voor hét statussymbool van vandaag: vrije tijd’, meent Kristian Haagen. Als iemand het kan weten, is hij het wel. De Deen is een internationale autoriteit als het op de mannenpols aankomt. Hij runt een website over horloges en armbanden en schreef er zeven boeken over. ‘Mensen vragen me soms wat ik doe. Dan zeg ik: I wear bracelets. (lacht)’

Brocelets voor beginners Voor mannen die nooit verder zijn geraakt dan een trouwring en een polshorloge, kan aan armbanden beginnen onzeker aanvoelen. 's Lands bekendste stylist Jani Kazaltzis geeft enkele tips om de drempel te verlagen. Size matters 'Net zoals bij een polshorloge is de dikte van een armband heel belangrijk. Heb je een dunne pols, kies dan niet voor een te zware armband. Zeker voor wie een kostuum draagt, is dunner meestal ook mooier." Materiaal "Stel jezelf de vraag waarom je een armband wil dragen. Wil je casual of stoer overkomen, dan zijn kralen of leer een optie. Voor een zakelijke uitstraling is goud of zilver meer geschikt. Doseer "Zoals eender welk juweel kan een armband iets toevoegen aan je outfit, maar het kan hem ook breken. Stem dus af op je stijl. Een versleten leren armband is bijvoorbeeld mooi bij een stoerder type, maar komt knullig over bij wie een pak draagt. Combineren met een horloge of andere armbanden kan, maar kijk uit voor overkill, zeker als je een meer zakelijk type bent."

Volgens Haagen is zo’n armband boven alles een duidelijk signaal aan de buitenwereld. ‘Het zegt dat je ook nog een leven hebt buiten je werk. Het toont dat je misschien wel een pak en das draagt, maar tegelijk ook wel gewoon een relaxte, creatieve kerel kunt zijn. Geen grijze muis, maar iemand die mee is met zijn tijd en die wat buiten de lijntjes durft te kleuren.’ In die zin past de mannenarmband dus in het rijtje van de paarse das of de felgekleurde sok: het is een manier om binnen de strak afgebakende perimeter van de mannenmode op kantoor toch wat van je persoonlijkheid kwijt te kunnen.

Michael Verschueren, sportief directeur van RSC Anderlecht, heeft er een paar, die hij afwisselt. ‘Dat zijn dingen die ik van mijn vrouw krijg of koop op de luchthaven. Er zit geen grote filosofie achter, ik vind het gewoon fun. Ik heb geen tatoeages, laten we zeggen dat het mijn vervangmiddel daarvoor is (lacht).’

Niet iedereen is even grote fan. Toen ontwerper Tom Ford door het mannenblad GQ werd gevraagd naar zijn mening over de trend, schoot hij bijna in een kramp. ‘Ik heb een hekel aan die goedkoop uitziende kralen aan een stukje touw (...). Het ziet er wanhopig uit, tenzij je heel, héél jong bent.’

Schermvullende weergave Michael Verschueren, sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. ©Photo News

En toen Business Insider-reporter Dennis Green de trend van de mannenarmband oppikte, zette hij in een vlammende opinie uiteen waarom mannen nooit ofte nimmer armbanden zouden mogen dragen. ‘Alles wat een man draagt, heeft een doel. Op een horloge lees je de tijd af. Een zonnebril beschermt je ogen. Manchetknopen houden je mouwen dicht. Een dasspeld zorgt ervoor dat je das nergens in sopt als je voorover buigt. Een trouwring heeft een symbolische waarde en houdt ongewenst flirtgedrag op een afstand. Een armband, daarentegen, heeft geen enkel praktisch nut en is dus in alle omstandigheden te vermijden. Hoe graag juweliers het ook zouden willen, het mag en zal nooit een ding worden.’

De cijfers vertellen een ander verhaal. De markt voor mannenjuwelen is al jaren bezig aan een gestage maar stabiele groei. Volgens cijfers van het onderzoeksbureau Euromonitor International gaven mannen in 2018 5,8 miljard dollar uit aan juwelen voor zichzelf, een groei van meer dan 20 procent in vijf jaar. Dat is nog altijd klein bier in vergelijking met de 32 miljard dollar die werd uitgegeven aan luxejuwelen voor vrouwen, maar de sector ziet de mannenmarkt wel als een potentiële motor voor de toekomst.

Schermvullende weergave Kris Luyckx, strafrechtadvocaat. ©belgaimage

De bulk van die verkopen zijn ringen - een trouwring is nog steeds het enige juweel dat het gros van de mannen durft te dragen zonder schroom. Maar zowel kettingen als ‘brocelets’ zijn aan een opmars bezig. Weinigen merken dat beter dan Arne Schelkens, eigenaar en CEO van Gemini, een Belgisch bedrijf dat in enkele jaren is uitgegroeid tot de grootste producent van armbanden met natuurstenen in Europa. Van hun vooral kralenarmbandjes - geprijsd tussen 40 en 80 euro - gingen er vorig jaar 170.000 over de toonbank.

Ex-bankier

Schelkens, een voormalig bankier en consultant, nam Gemini in 2016 over van de twee oprichters, voor wie de armbanden meer een uit de hand gelopen passieproject waren dan een volwaardige business. ‘Op dat moment dacht ik nog dat het echt een nicheproduct was, waarmee ik eventueel groot kon worden in iets kleins. Maar toen ik me erin begon te verdiepen, merkte ik al snel dat er iets broeide. Trendsetters en innovators in de mode pikten armbanden voor mannen op. Dan kan het nog zijn dat het niets wordt, dat zo’n trend even snel weer uitdooft. Maar jongeren namen het over en zo sijpelde de mannenarmband gaandeweg de mainstream in.’

Schelkens maakte het vanop de eerste rij mee. ‘In het begin lagen we enkel in de meer trendy boetieks, vandaag verdelen brede ketens als AS Adventure, Brantano en Inno ons merk. Weet je wat momenteel onze grootste etalage is? De brochures van luchtvaartmaatschappijen als Emirates, Air Canada of Air France. Langs die weg verkopen we jaarlijks 40.000 stuks.’

Schermvullende weergave Stephan Winkelmann, voorzitter van Bugatti. ©LAPRESSE

Toen Schelkens het bedrijf overnam in 2016 draaide het een omzet van 950.000 euro. Dit jaar moet de omzet afklokken op 2,2 miljoen euro. En de echte groei moet nog komen, maakt de ondernemer zich sterk. Terwijl we zitten te praten, krijgt hij een mail van een van zijn vertegenwoordigers met het resultaat van een internationale juwelenbeurs in Parijs. ‘We kunnen binnenkort van start in tien nieuwe markten’, glimlacht Schelkens. ‘Frans-West-Indië, waar ligt dat nu weer juist?’

Dat de trend zich zo snel kon verspreiden, schrijft Schelkens toe aan één ding: de enorme culturele impact van het socialemediaplatform Instagram. ‘Ik ken niet veel mannen die vroeger modemagazines of websites raadpleegden voor inspiratie. Maar iedereen zit vandaag wel op Instagram, waar je gemakkelijk trends oppikt van vrienden of bekende mensen. Dat heeft de mode-industrie op haar kop gezet, zeker bij jongeren.’

Het is via diezelfde jongeren dat de armbandentrend de bestuurskamers binnenwaaide, meent Schelkens. ‘Het is meer geaccepteerd dan ooit om in je alledaagse outfit te gaan werken. Jongeren kunnen dat afdwingen, met dank aan de felle war for talent op de werkvloer. Dan wordt een trend al eens overgenomen. Voor een manager of directeur is zo’n armband een signaal dat hij niet boven zijn mensen wil staan, dat hij ook ‘gewoon’ durft te zijn.’

Schaduwzijde

Er zit ook een schaduwzijde aan het mainstreamsucces. Trendsetters als Gemini, maar ook het Nederlandse Pig & Hen of Buddha to Buddha merken dat het succes stilaan ook de grote massaretailers over de streep trekt. Wanneer de machinerie van H&M of Zara een trend oppikt, ligt die weken later in hun eigen winkels tegen een fractie van de prijs. ‘Je weet dat een trend blijft plakken wanneer H&M hem kopieert’, zo drukt Haagen het uit.

Bovendien bestaat de kans dat de cool van een trend wegsmelt als sneeuw voor de zon zodra de late adopters - de CEO’s, bankiers in blauwe pakken en politici - hem oppikken. ‘Een beetje zoals Facebook aan uitstraling verloor zodra ook je moeder een profiel aanmaakte’, lacht Schelkens, terwijl hij ons rondleidt bij de vzw Mivas, de beschutte werkplaats waar het gros van de Gemini-armbanden wordt gemaakt. In de grote magazijnen is een kleine, ommuurde werkruimte opgesteld waar een vijftiental mensen druk aan het werk zijn. Schelkens: ‘Die muren waren nodig, omdat anders onze parels alle kanten op rolden.’

Schermvullende weergave Martin Sorrell, de stichter van de advertentie- en pr-groep WPP. ©AFP

De Gemini-baas toont ons hoe hij zich voorbereidt op de toekomst, met enerzijds een duurder premiumaanbod dat moeilijker te kopiëren valt en anderzijds een ruimer aanbod dat een nog breder publiek moet kunnen aanspreken. Nog meer de mainstream in, dus. ‘Veel merken vinden dat iets vies, ze passen zich niet aan zodra ze mainstream worden. Dat is mijn voordeel. Kijk naar mij: ik ben de meest mainstream gast die er bestaat. Als je ook over je product durft na te denken als iets voor de mainstream, is er nog veel ruimte om te groeien.’

En zelfs als de trend straks aan kracht moet inboeten, ziet Schelkens het rooskleurig in. ‘België is sowieso wat een voorloper. In veel van de markten waar we nog maar net actief zijn, begint de grote groei nu pas.’ Hij wijst naar een pakket kartonnen dozen dat klaarstaat om verscheept te worden naar een grote distributeur uit Frankrijk. ‘Daar zitten 10.000 stuks in. Een jaar geleden was dat niet denkbaar.’