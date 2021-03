Materialise eindigt het jaar in het rood

Ondanks forse kostenbesparingen sluit het 3D-printingbedrijf het coronajaar met nettoverlies af. De omzet daalt, ook in het vierde kwartaal nog.

Voor het eerst in zijn 30-jarig bestaan daalt de omzet van het op Nasdaq-genoteerde bedrijf, 15 procent minder dan in 2019. Het is duidelijk dat de pandemie ook het Leuvense technologiebedrijf parten speelt.

Brutowinst is er nog wel, ook al daalde die mee met de omzet. Er rest nog 20 miljoen euro ebitda. Maar eens de vaste kosten verder in rekening komen, gaat het bedrijf in de rode cijfers, hoe zeer het ook probeerde om in de kosten te snoeien. De nettowinst van 1,6 miljoen euro in 2019 slaat om in een verlies van 7,3 miljoen euro. Eind 2020 stond er nog 111 miljoen euro cash op de balans, 17 miljoen minder. Dat wijt CEO Peter Leys aan de strategische investering in Ditto, dat een platform in huis heeft om online brillen te verkopen.

Opvallend is wel dat Materialise extra blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling, een kernwaarde die het bedrijf altijd al dreef. De uitgaven hier stegen van 23,4 miljoen naar 25 miljoen euro (+7%). 'We geloven dat deze volgehouden inspanningen ons goed plaatsen om onze business uit te breiden en groeikansen aan te wenden', zegt Leys bij de bekendmaking van de cijfers.

Het vierde kwartaal zag er wel al iets beter uit. Hoewel de omzet ook daar met meer dan 10 procent achteruit ging, was er een opsteker in de verkoop van licenties voor zijn 3D-software en onderhoudscontracten. Die groeide met 3,4 miljoen euro. Desondanks viel de totale softwaredivisie in het vierde kwartaal terug met 15 procent. De medische divisie, die implantaten en chirurgische hulpmiddelen print, hield de omzet stabiel. De grote klap komt evenwel in de derde divisie Manufacturing, waar het onder meer levert voor de autoindustrie. Daar zakte de omzet met 16 procent tegenover het vierde kwartaal van 2019, en zelfs met 26 procent tegenover het derde kwartaal van 2020.