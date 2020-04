'Medische matrassen profiteren niet van coronacrisis'

‘Je zou het misschien niet verwachten, maar in april halen we nog maar de helft van de normale omzet’, zegt Wouter Lioen. Samen met zijn zus runt hij Sampli, dat zich specialiseert in medische matrassen voor ziekenhuizen en rusthuizen.

In die sector is het familiebedrijf uit de Vlaamse Ardennen marktleider. ‘In België toch’, zegt hij. ‘In Vlaanderen halen we meer dan 50 procent marktaandeel, in Wallonië minder.’

Maar de toestroom van Covid-19-patiënten levert Sampli geen extra omzet op. Integendeel. ‘We halen hier en daar wat bestellingen binnen, maar onze kernactiviteiten liggen grotendeels stil’, zegt hij. ‘Raamcontracten worden opgeschoven naar later. Vastgelegde leveringen worden uitgesteld. De klanten zijn met andere problemen bezig en spenderen hun budgetten aan andere zaken. Ik weet ook niet wanneer het weer zal oppikken, maar ik vrees voor de komende maanden.’

De speciale matrassen voor intensieve zorgen produceert Sampli niet zelf, maar het is wel de verdeler van dergelijke hightechmatrassen uit Zweden. Dat zijn matrassen waarbij de druk op verschillende punten constant verandert door middel van ingebouwde pompen, om doorligwonden te vermijden. ‘In België is er nooit een gebrek geweest aan bedden op intensieve zorgen, dus ook niet aan die matrassen. In Nederland was dat wel het geval. We hadden er nog in ons magazijn staan en hebben die aan een Nederlandse collega ter beschikking gesteld. We krijgen later nieuwe terug.’

Mondmaskers

Hoewel de zaken niet goed lopen zal je Lioen, een lid van de tweede generatie, niet horen klagen. ‘We hebben geen tijdelijke werkloosheid moeten inroepen. We hebben iedereen aan de slag kunnen houden’, zegt hij. Al moest hij het daarvoor wel over een andere boeg gooien.

De werknemers worden sinds half maart ingeschakeld om herbruikbare mondmaskers en beschermende schorten te naaien voor lokale zorginstellingen. ‘We hebben de vraag gekregen en we hebben naaimachines, 10 naaisters en 1 naaier. Wie matrassen in elkaar kan steken, kan ook mondmaskers naaien. Er waren zelfs werknemers die eigen patronen hadden ontworpen. Ik zie een zekere fierheid bij mijn personeel. Maar het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat te blijven doen. We maken er ook niet zo veel, een paar duizend in een week. Het levert wat extra omzet op.’