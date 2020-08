Meer Chinese dan Amerikaanse bedrijven in Fortune 500

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er in de ranking van 's werelds vijfhonderd grootste bedrijven van het Amerikaanse zakenblad Fortune meer Chinese bedrijven (124) terug te vinden dan Amerikaanse (121).

De symbolische waarde van de suprematie van de Chinese economie in de nieuwste editie van de lijst van vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld is moeilijk te overschatten. Dertig jaar geleden, toen de Fortune Global 500 voor het eerst uitkwam, was er geen enkel Chinees bedrijf in te bespeuren. In de drie decennia erna groeide het Chinese aandeel in de wereldwijde handel van 39 naar 59 procent.

Vandaag staan er met Sinopec Group (energie, petrochemie), State Grid (elektriciteitsnetbeheerder) en China National Petroleum (energie) in de top 10 alleen al drie Chinese bedrijven, aangevuld met twee Amerikaanse (de nog steeds ongenaakbare nummer 1 Walmart en Amazon), drie Europese (BP, Shell en Volkswagen), één Japans (Toyota), en één Saoedisch (Aramco).

Maar over de hele lijst bekeken kloppen de Chinezen alle records. In totaal nemen de Chinezen (vasteland en Hongkong samen) 124 bedrijven voor hun rekening, tegenover 121 voor de Amerikanen. Tel daar Taiwan (volgens de Chinezen een integraal onderdeel van China) bij, dan komt China op 133. Het hoogst gerangschikte Belgische bedrijf in de lijst is uiteraard de bierreus AB Inbev, dat met 53 miljard dollar plaats 205 bekleedt.

Verlieslatend

De ranking is opgesteld volgens de grootte van de omzet. En dat maakt dat enige nuancering noodzakelijk is, zoals Allan Murray, de CEO van Fortune terecht opmerkt. 'Veel Chinese bedrijven (waaronder de drie vermelde, red.) verdienen hun plaats op de lijst niet in de eerste plaats door hun zakelijk dynamisme, maar doordat ze een door de staat ondersteund monopolie hebben op de grootste markt ter wereld.'

De grootste omzet halen - die van het nummer 1, Walmart, bedraagt 523 miljard dollar - is ook geen garantie voor winstgevendheid. De vijf grootste verlieslatende bedrijven in de nieuwste Fortune lijst (Pemex, Schlumberger, Softbank, the U.S. Postal Service and Nissan) leden in 2019 samen 52 miljard dollar verlies. Deutsche Bank en General Electric doen daar nog eens 11 miljard bovenop. Het meest rendabele bedrijf was voor het tweede jaar op rij het Saoedische Aramco, het van oorsprong staatsoliebedrijf dat bij zijn beursgang vorig jaar 25,6 miljard dollar ophaalde. Het maakte vorig jaar 88 miljard dollar winst.