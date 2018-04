Meer bedrijven over de kop in Brussel dan in heel Wallonië

Voor het eerst zijn er in het Brussels Gewest tijdens het eerste trimester van een jaar meer faillissementen dan in heel Wallonië samen. Dat blijkt uit de nieuwste barometer van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Het aantal faillissementen in België is volgens Graydon in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste drie maanden zijn er in totaal 2.946 bedrijven failliet verklaard.

Daarbij valt de slechte prestatie van Brussel op. Volgens Eric Van den Broele van Graydon kende het hoofdstedelijk gewest in het eerste kwartaal de zwaarste periode ooit met 860 ondernemingen die over de kop gingen. Dat is maar liefst 64 procent meer dan een jaar eerder.

In maart was er zelfs een aanwas met 68 procent, waardoor vorige maand de donkerste maart ooit was in Brussel. Traditioneel weegt de maand maart zwaarder door in de cijfers en dat is dit jaar niet anders, ook elders in België.

'Voor het eerst tellen we met betrekking tot een eerste trimester binnen het Brussels Gewest meer faillissementsuitspraken dan binnen het Waals Gewest', zegt Van den Broele. Uit de analyse van Graydon valt op dat de stijging van het aantal Brusselse faillissementen over zo goed als alle sectoren is gespreid.

Rechtbanken

Volgens Van den Broele heeft de vaststelling voor Brussel niets te maken met de invoering van de voetgangerszone, de problemen met de Brusselse tunnels of de aanslagen van twee jaar geleden. En ook niet met de economische neergang van het gewest.

Hij ziet wel een verklaring in een gewijzigd beleid van de rechtbanken van koophandel. 'Die spraken in 2015 en 2016 weinig faillissementen uit. Nu zijn ze bezig aan een inhaalmanoeuvre.' Daarbij concentreren de rechtbanken zich vooral sterker op kleinere ondernemingen die fraudegevoeliger zijn, zoals 'restaurants met een beperkte bediening.'

De constateringen voor Brussel staan in schril contrast met de twee andere gewesten. In Vlaanderen zet de dalende trend zich door. In het Vlaams Gewest daalde het aantal faillissementen tijdens het eerste trimester met 11 procent (1.345 uitspraken). 'Daarmee bereikte Vlaanderen dit jaar het laagste niveau sinds 2008', weet Van den Broele.

Ook in het Waals Gewest daalde het aantal faillissementen met 2,4 procent. Het aantal belandde daarmee op 728 uitspraken tijdens de eerste drie maanden van 2018.

Ruim 5.000 jobs

Afgelopen eerste trimester kwamen er 5.197 jobs op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van hun werkgever. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 3,7 procent.

Ook deze stijging is een Brusselse aangelegenheid waar Graydon 1.572 jobs telt of een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met 62 procent. Van den Broele van Graydon: 'Voor Brussel is dit het hoogste aantal jobs sedert het faillissement van Sabena. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen noteren we het laagste cijfer sedert 2008.'

Horeca