Meer klachten over aankopen bij buitenlandse webshops

De Economische Inspectie heeft het voorbije jaar meer dan 9.600 klachten gekregen over aankopen bij buitenlandse webshops. Dat is ruim een vijfde meer dan het jaar voordien.

Steeds meer mensen dienen een klacht over hun aankopen op buitenlandse e-commercewebsites in. Vorig jaar kreeg het Meldpunt van de Economische Inspectie daarover 9.615 meldingen binnen. Dat waren er het jaar voordien nog 7.930. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 5.542 meldingen, blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Sinds de opstart van het Meldpunt in februari 2016 tot 30 april dit jaar zijn in totaal 38.404 meldingen over buitenlandse webshops binnengekomen.

Zo neemt het aantal klachten toe over bestelde pakjes die niet zijn geleverd. Dat steeg van 934 meldingen in 2016 over 1.942 in 2017 en 2.011 in 2018 naar 2.778 vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar stond de teller op 1.887. Andere klachten gaan over bestellingen die niet voldoen of het ongevraagd leveren van goederen en diensten.

'De cijfers stijgen jaar na jaar', besluit Depraetere. 'Ze zijn vermoedelijk ook een onderschatting. Het consumentenrecht wordt op die manier aangetast en de Belgische wetgever kan daar eigenlijk weinig aan doen, behalve controles uitvoeren en de mensen informeren. Daarom moeten er op Europees niveau stappen worden gezet.'

'Stel dat als je als Belgische consument schoenen koopt op Zalando.be, dan is het Duits recht van toepassing want de verantwoordelijke onderneming van Zalando.be is in Duitsland gevestigd. Als de schoenen niet geleverd worden, kan de Belgische consument een aangifte doen bij de bevoegde instantie in België. Maar dan moet België in eerste instantie een verzoek om maatregelen richten aan Duitsland. We pleiten ervoor een Europese handhavingsautoriteit op te richten, een markttoezichthouder die bij zulke problemen kan optreden en sancties kan opleggen.'

Opvallend is dat veel mensen die naar het Meldpunt stapten niet kunnen aangeven vanuit welk land de webshop opereert. Dat kan zowel gaan over pakweg Nederland als over China. 'Ze kunnen denken dat ze in contact staan met een Belgische onderneming, terwijl dat niet het geval is', zegt Muylle. 'Pas na een grondige analyse van de meldingen kan het land van de tegenpartij worden vastgesteld.'

België heeft geen 'ombudsman voor e-commerce'. 'Er zijn liefst 13 ombudsmannen in België als mensen een klacht hebben over een webshop, zoals de ombudsdiensten voor de post, de consument of de handel', zegt Sofie Geeroms, algemeen directeur van de Belgische e-commercefederatie Becommerce. 'Wij bemiddelen als vzw in de klachten en sturen die door naar een van de 13 ombudsmannen.'