Meer loon en kinderbijslag moeten kortgeschoolden aan werk helpen

Een premie boven op het nettoloon, meer kinderbijslag en een aanwervingspremie moeten kortgeschoolden aan het werk helpen. Die voorstellen doen de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties aan de nog te vormen Vlaamse regering.

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een uitgebreid hervormingsplan klaar voor de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) die nota gebruikt bij het schrijven van een Vlaams regeerakkoord. De focus van de sociale partners ligt op het wegwerken van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven het moeilijk hebben personeel te vinden.

75 procent van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar is aan het werk, wat een record is. Daardoor is het aantal werkzoekenden tot een historisch dieptepunt gezakt. ‘We stellen vast dat bedrijven geen mensen vinden, maar met een werkzaamheidsgraad van 75 procent zitten we nog niet aan het maximum’, zegt Danny Van Assche, de topman van de kmo-organisatie Unizo. In Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen is 80 procent van de beroepsbevolking aan de slag.

Ons plan is gesneden brood. De volgende regering kan het zo meenemen. caroline copers topvrouw vlaams abvv

‘Er is nog altijd een grote groep mensen is moeilijk werk vindt’, vult Caroline Copers, de voorzitster van het Vlaams ABVV aan. ‘Het gaat daarbij om kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidshandicap.’ Om die mensen aan het werk te krijgen hebben de Vlaamse sociale partners en een lange lijst met maatregelen uitgewerkt.

Jobstimulans

Schermvullende weergave Danny Van Assche, de topman van Unizo. ©ID / Dieter Telemans

De opvallendste van die maatregelen moeten helpen kortgeschoolden richting werk te oriënteren. De laagbetaalde jobs waarvoor zij in aanmerking komen, zijn vaak niet lonend genoeg. ‘Daarom moeten we het verschil tussen werken en van een uitkering leven groter maken’, zegt Van Assche. De sociale partners vragen de volgende Vlaamse regering daarom een jobstimulans in te voeren.

De jobstimulans is een premie die iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens moet krijgen, waardoor die mensen maandelijks netto meer overhouden. Daarbovenop moet er van de sociale partners een aanvulling op de kinderbijslag komen voor werkende mensen met een laag inkomen. ‘Denk aan alleenstaande ouders met een laag inkomen, die heel vaak in armoede leven omdat ze met veel kosten worden geconfronteerd’, zegt Copers.

Korting

Schermvullende weergave Caroline Copers ©BELGA

Tegelijk vragen de bonden en de werkgevers bedrijven die een langdurig werkzoekende in dienst nemen een korting te geven op de sociale bijdragen die ze voor die werknemer betalen. ‘Nu hebben ze recht op een aanwervingspremie, maar die is niet zo hoog en is administratief omslachtig. Ze heeft daardoor nauwelijks succes’, stelt Van Assche. ‘Het is veel efficiënter bedrijven een automatische korting te geven, waardoor de stimulans om een langdurig werkzoekende aan te werven veel groter wordt.’