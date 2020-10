Megadeals redden overnamemarkt niet

In het derde kwartaal werden wereldwijd tientallen megaovernames beklonken. Die forse opstoot maakte het belabberde eerste halfjaar op de overnamemarkt niet goed.

Na de mokerslag van de coronacrisis in het tweede kwartaal heeft de internationale overnamemarkt zich herpakt, blijkt uit gegevens van het onderzoeksbureau Mergermarket. Met 32 transacties van meer dan 5 miljard dollar was het derde kwartaal het beste in bijna vijf jaar.

Er werd de drie afgelopen maanden voor 451,3 miljard dollar aan dergelijke megadeals beklonken. De grootste twee transacties waren de verkoop van activa door de oliegroep PetroChina voor 49,1 miljard dollar en het overnamebod van de Japanse telecomreus Nippon Telegraph & Telephone op zijn mobiele dochter NTT Docomo (40,4 miljard dollar).

Coronacrisis

Ondanks die forse opstoot kon de internationale overnamemarkt het moeilijke eerste halfjaar niet goedmaken. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar werden voor 'slechts' 1.860 miljard dollar aan overnames beklonken, ruim een kwart minder dan tijdens de eerste negen maanden van 2019 (2.580 miljard dollar).

Het marktaandeel van de investeringsfondsen is nog nooit zo groot geweest, onderstreept Mergermarket. In het tweede kwartaal tekenden ze wereldwijd voor één op de vijf deals. Ook in de afgelopen drie maanden was dat zo. Eind vorig jaar hadden investeringsfondsen wereldwijd 4.500 miljard dollar op de bankrekening staan om overnames mee te financieren.

Financietoren

Ook in België zijn de investeringsfondsen aan zet. Bij vier (CID Lines, Gerflor, Vision Healthcare, Contraload) van de grootste tien Belgische deals van dit jaar waren aan kopers- of verkoperszijde financiële partijen betrokken.

De grootste Belgische deal was de verkoop van de Financietoren voor 1,2 miljard euro aan het Zuid-Koreaanse Meritz. Die houdt al sinds januari stand aan de top van de rangschikking.

4 investeringsfondsen Bij vier van de grootste tien Belgische overnamedeals van dit jaar waren aan kopers- of verkoperszijde investeringsfondsen betrokken.

Exclusief vastgoed staat de verkoop van CMA-Medina bovenaan in de Belgische top tien. Straco, het investeringsvehikel van de Vlaamse ondernemersfamilie De Raedt-Verheyden, verkocht de klinische labogroep in augustus aan het Franse Biogroup voor een geschatte waarde van 1 miljard euro. Straco herinvesteerde een deel van de opbrengst en bezit een belangrijke minderheid in het nieuwe geheel.