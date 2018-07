Megadeals stuwen fusiemarkt omhoog

De forse groei is te danken aan de talrijke megadeals van dit jaar. Voor de transacties van meer dan 10 miljard dollar staat de teller dit jaar al op 938 miljard, een verviervoudiging ten opzichte van de eerste helft van 2017. Infrastructuur, media en technologie zijn de actiefste sectoren. Ook de waarde van de deals van meer dan 5 miljard dollar is meer dan verdrievoudigd .

De lage rente en de bergen cash die aan de zijlijn wachten, zijn de katalysatoren van die activiteit. Bovendien vertoont de economie nog geen tekenen van vertraging. ‘En de geopolitieke onzekerheden weerhouden bedrijven er niet van strategische deals te sluiten’, stelt het advocatenkantoor Allen & Overy in zijn halfjaarlijkse overzicht over fusies en overnames.

Ook de Belgische overnamemarkt zit in de lift. Sinds begin dit jaar zijn 300 fusies en overnames beklonken waarin een Belgische partij betrokken was als koper, verkoper of doelwit. De waarde liep op tot 15,5 miljard euro, bijna driekwart meer dan in het eerste semester van 2017 (9 miljard euro).