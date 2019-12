Megadeals zetten turbo op Belgische overnamemarkt

Er was een hoofdrol voor de bierreus AB InBev: die bracht een belang van 13 procent in zijn Aziatische dochter Budweiser Brewing naar de beurs van Hongkong. Opbrengst: 4,5 miljard euro.

Zowel in België als daarbuiten is de bedrijvenmarkt in 2019 gedomineerd door enkele megadeals. Die werden vooral op de thuismarkten afgesloten. Het aantal grensoverschrijdende deals daalde.

Wereldwijd zijn volgens het informatiebureau Dealogic het afgelopen jaar voor bijna 4.000 miljard dollar (3.560 miljard euro) transacties beklonken. Op het eerste gezicht een duizelingwekkend bedrag. Toch is het lager dan in 2018, toen voor 4.111 miljard dollar deals werden afgesloten.

Het globale cijfer wordt sterk vertekend door een paar megadeals. Volgens het jaaroverzicht van het advocatenkantoor Allen & Overy waren de grootste veertig deals, van minstens 10 miljard dollar, samen goed voor meer dan 1.000 miljard dollar, ruim een kwart van het totaal.

België

Belgische bedrijven waren betrokken bij operaties ter waarde van samen 40 miljard euro, iets meer dan 1 procent van het totaal. Dat is driekwart meer dan vorig jaar (23 miljard), leren gegevens van de dataleverancier Dealogic en van De Tijd. Op de valreep kwam daar maandag de overname van E5 Mode bij, waarvan de overnameprijs nog niet bekend is.

Op het eerste gezicht lijkt de 40 miljard euro een enorme sprong voorwaarts, maar ook hier wordt het beeld vertekend door twee heel grote deals, met de bierreus AB InBev in de hoofdrol: de verkoop van zijn Australische dochter CUB aan Asahi (prijskaartje: 10 miljard euro) en die van een belang van 13 procent in zijn Aziatische dochter Budweiser Brewing via een beursgang in Hongkong (opbrengst: 4,5 miljard euro).

Ook zonder die twee megadeals presteert de Belgische markt met een totaal bedrag van 25,5 miljard euro beter dan vorig jaar (+11%). Dat resultaat wordt ondersteund door een groeiend aantal deals van meer dan 500 miljoen euro. Vorig jaar waren er 13, fors meer dan in 2018 (9) en het jaar daarvoor (8). Vier Belgische deals gingen boven het miljard.

Naar goede gewoonte was de periode net voor de kerstvakantie ook dit jaar erg druk omdat bedrijven nog snel voor het winterreces overnames proberen rond te krijgen. Daar was één uitschieter bij: de verkoop van de Belgische uitzendgroep Agilitas aan haar Franse sectorgenoot Proman, een deal van naar schatting enkele honderden miljoenen euro’s. De week voordien had DPG Media (ex-De Persgroep) voor 0,5 miljard euro al de hand gelegd op de magazines van Sanoma Nederland.

Internationaal

Ook in de rest van de wereld domineren megadeals de rangschikking. De overname van het kankermedicijnbedrijf Celgene door zijn sectorgenoot Bristol-Myers Squibb voor 99,9 miljard dollar (schulden inbegrepen) staat aan de top.

Net zoals de afgelopen jaren wordt de overnamemarkt aangevuurd door de lage rente die geld lenen - lees: overnames realiseren - goedkoop maakt, de tonnen cash waarover ondernemingen én investeringsfondsen beschikken en de hoge waarderingen en beurskoersen die de verkoop van activa in de hand werken.

Opmerkelijk is dat bedrijven zich terugplooien op hun thuismarkt. Het aantal grensoverschrijdende deals daalde met meer dan een kwart. In de rangschikking van de grootste transacties van het jaar staat de eerste grensoverschrijdende overname pas op plaats elf.

Beurzen

De markt voor beursintroducties vertraagde het afgelopen jaar fors, ondanks enkele heel grote operaties zoals de beursgang van Alibaba (11 miljard dollar) en het Saoedische oliebedrijf Aramco (25,6 miljard dollar). Wereldwijd slonk het aantal operaties met een vijfde tot 1.242 en kwam het opgehaalde bedrag 8 procent lager uit op 206,1 miljard dollar.

Voor het zoveelste jaar op rij was het ook pover gesteld met de beursintroducties op Euronext Brussel.

Volgens het advocatenkantoor Baker McKenzie speelden geopolitieke spanningen - protectionisme, handelsoorlogen, de aanslepende brexitsaga en de onrust in Hongkong - daar een niet-geringe rol in. ‘Investeerders bleven aan de zijlijn, hopend dat de handelsconflicten en de politieke onzekerheid opgelost raakten.’

Voor het zoveelste jaar op rij was het ook pover gesteld met de beursintroducties op Euronext Brussel. Sequana Medical was de enige nieuweling. En dan nog, de 27,5 miljoen euro die het medtechbedrijf ophaalde - aan de onderkant van de prijsvork, wat op lauwe interesse wijst -, kwam voor een groot deel van de bestaande aandeelhouders.

Euronext Brussel deed het beter voor kapitaaloperaties. Volgens onze gegevens haalden bedrijven die op de Brusselse beurs noteren 2,5 miljard op via kapitaalverhogingen. Het gaat bijna uitsluitend om operaties van vastgoed- of biotechbedrijven, de twee traditionele steunpilaren van Euronext Brussel. Ook obligatie-uitgiftes bleven populair. AB InBev herfinancierde zich via een mega-uitgifte van 14 miljard euro. De andere Belgische bedrijven haalden 5,8 miljard euro op via zulke transacties.

Wat brengt 2020 in ons land?

Enkele overnamedeals zijn al opgestart, zoals de zoektocht naar een vierde aandeelhouder voor de media- en entertainmentgroep Studio 100, een koper voor de hygiënespecialist CID Lines of een langetermijnpartner voor het technologiebedrijf Televic. Bij Le Pain Quotidien ligt de weg open voor een hertekening van het aandeelhouderschap. Ook bij de luxechocolatier Marcolini is beweging te verwachten, want het investeringsfonds Neo denkt aan uitstappen.