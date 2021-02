'Mensen hebben nood aan korte ontsnappingen in de natuur'

De Belgen hebben door de pandemie de charme van de ongerepte natuur in eigen land ontdekt. De Antwerpse ondernemer Xavier Leclair was die trend met de scale-up Slow Cabins al enkele jaren voor en zoekt 7 miljoen euro voor expansie.

Slow Cabins ontwikkelt verplaatsbare ecohuisjes en zet die – in overleg met de grondeigenaars, gemeenten en natuurbeheerders - neer op verborgen natuurplekjes.

De cabins zijn volledig off grid. Er is geen wifi en geen aansluiting op het elektriciteits- of waternetwerk. ‘We leven op het ritme van de natuur’, zegt oprichter Xavier Lecleir. ‘Glamping 3.0.'

Batterijen slaan de stroom van zonnepanelen op, en het waterreservoir wordt gevuld met hemelwater. Onder meer een houtkachel, keuken, een droogtoilet en circulaire douche - met hergebruik van gefilterd water - staan in voor het nodige comfort. Met buiten de obligate vuurschaal en een driepikkel om op het houtvuur soep te laten pruttelen.

40 miljoen De Amerikaanse sectorgenoot Getaway House haalde onlangs 40 miljoen dollar op voor de uitrol van zijn concept van tiny houses.

De verhuur van de cabins liep al vlot, maar de uitbraak van de pandemie heeft tot een versnelling geleid. Mensen kozen het voorbije jaar voor een trip dichtbij. Slow Cabins genoot mee en opende zes nieuwe locaties in Vlaanderen en Nederland. Het totaal staat nu op een tiental. ‘Voor dit jaar zitten we opnieuw volgeboekt voor enkele maanden’, zegt Leclair.

195 euro per nacht

En dat ondanks een stevig prijskaartje van minimaal 195 euro per nacht. ‘Kwaliteit en ecologie hebben hun prijs’, klinkt het. Voor elke boeking plant Slow Cabins een boom en het zet mee zijn schouders onder lokale natuurinitiatieven.

De uitbouw van de start-up kostte al zo'n 1,3 miljoen euro. Maar Leclair heeft de ambitie om de komende jaren fors te groeien, ook buiten België. Om dat - ‘een slow cabin kost gemakkelijk meer dan 100.000 euro - te financieren, werkt Leclair aan een kapitaalronde. Met bankschulden, privaat kapitaal en win-winleningen hoopt hij de komende weken 7 miljoen euro extra te verzamelen.

Hij trekt zich daarbij op aan het succes van de Amerikaanse sectorgenoot Getaway House die met een gelijkaardig concept van ‘tiny houses’ furore maakt en onlangs nog 40 miljoen dollar ophaalde. En in Nederland is Cabiner, dat samenwerkt met Staatsbosbeheer, in opmars.

Het succes van Slow Cabins en soortgenoten verbaast Leclair niet. ‘We zitten op een kruispunt van meerdere trends in de maatschappij. De nood aan detox. De terugkeer naar de natuur. Ecologie. Ontstressen. De ervaringseconomie’, klinkt het. ‘We nemen ook de keuzestress van de klanten weg. Je boekt bij ons, maar de locatie blijft geheim tot twee werken voor je vertrek. We verrassen je. Je vertrouwt ons gewoon dat je op een leuke plek terechtkomt, op maximaal twee uur rijden van je huis.’

Leclair werkte vroeger bij een internationaal chemiebedrijf en maakte in 2017 de sprong naar een eigen start-up. ‘Ik heb mijn passie voor de natuur gevolgd’, zegt hij. ‘Mensen hebben nood aan zo’n short escapes. Daar ben ik van overtuigd. Mensen willen even ontsnappen.’